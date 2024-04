ЕС свиква извънредна среща на министрите на външните работи

Р ъководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел призова във вторник да бъде проведена извънредна среща на министрите на външните работи на ЕС, на която да бъдат обсъдени нападенията на Иран срещу Израел, предаде Ройтерс.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.



Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region.