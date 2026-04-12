Разгромна загуба за Виктор Орбан на изборите в Унгария

„Тиса“ е първа политическа сила в Унгария със 138 мандата в парламента срещу 54 за досега управлявалата партия ФИДЕС на Виктор Орбан, сочат резултатите при преброени по-голямата част от бюлетините.

Партията на Петер Мадяр поведе в първите частични резултати от парламентарните избори, предаде БГНЕС.

Унгария гласува на парламентарни избори

При обработени 72,44% от гласовете „Тиса“ получава общо 138 места в 199-местния парламент. От тях 43 са от партийната листа, а 95 - от едномандатни райони.

Коалицията ФИДЕС-КДНП на досегашния унгарски премиер Виктор Орбан към момента печели 54 мандата. От тях 43 са от листата, а 11 - в индивидуални избирателни райони.

Рекордна избирателна активност в Унгария

Крайнодясната партия „Ми Хазанк“ засега взема 7 места, всички от партийната листа.

Днес в Унгария беше регистрирана рекордна избирателна активност от 77,80% към 18:30 ч. За сравнение най-високата избирателна активност в историята на унгарската демокрация досега беше на изборите през 2002 г., когато гласуваха 73,5%.

„Резултатът от изборите е болезнен, но ясен. Поздравих победилата партия“, заяви Орбан.

Източник: AP/БТА

Малко след 21:00 ч. (22.00 ч. българско време) Орбан пристигна в „Балната“ в Будапеща за изборната конфернция на ФИДЕС

„Какво означава този изборен резултат за съдбата на родината и нацията ни, сега не знаем, времето ще покаже. Но и от опозиция ще служим на страната си“, заяви Орбан.

„Тежестта на управлението вече не е на раменете ни, затова сега нашата задача е да укрепим общността си“, каза той.

Орбан подчерта, че 2,5 милиона унгарци са подкрепили партията му и обеща те да не бъдат изоставени.

„2,5 милиона унгарци ни подкрепиха. Никога няма да ги изоставим. И нека всеки знае - тук, в тази зала, и в цялата страна - никога, никога, никога няма да се предадем!“, каза Орбан.

По време на речта му част от присъстващите ръкопляскаха, но премиерът не излезе на подготвената отвън сцена пред симпатизантите, а говори вътре в сградата.