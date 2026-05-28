Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

К орабът MV Hondius, който беше засегнат от епидемия от хантавирус, се готви да посрещне нова група пътници – само седмици след смъртоносното огнище, което отне живота на трима души и разболя мнозина на борда на нидерландския експедиционен круизен лайнер.

Злополучният плавателен съд, който в момента е подложен на интензивна дълбока дезинфекция, е планиран да отплава на 13 юни за едноседмично арктическо пътешествие из отдалечения норвежки архипелаг Свалбард.

Hantavirus-ridden MV Hondius will set sail again - much sooner than you may expect https://t.co/aFX7wFMvVI pic.twitter.com/sYevgofoLO — New York Post (@nypost) May 27, 2026

Компанията оператор на кораба, Oceanwide Expeditions, вече отмени две планирани плавания (на 29 май и 5 юни), за да осигури време за „щателен процес на почистване“, след като кошмарната епидемия избухна по време на трансатлантически круиз миналия месец.

Около 140 пътници и членове на екипажа слязоха на брега на Канарските острови на 10 май. Едноседмичното им пътуване се превърна в хаос, след като възрастна двойка от Нидерландия неволно внесе на борда редкия и силно смъртоносен щам на хантавирус „Андес“, с който се е заразила в Аржентина. За разлика от всички останали хантавируси, щамът „Андес“ може да се предава от човек на човек и има 40% смъртност. Нидерландското семейство и германски пътник починаха по време на епидемията, докато много други се заразиха или прекараха остатъка от пътуването в изолация.

В момента корабът е акостирал в Ротердам, Нидерландия, и остава под засилен здравен контрол. От Oceanwide съобщиха, че в събота останалите членове на екипажа от фаталното плаване са били преместени в карантинни съобщения, докато капитан Ян Доброговски е бил транспортиран до Полша. На някои от нидерландските служители на борда е било разрешено да прекарат карантината у дома.

Въпреки че първоначално компанията е изчислила, че дезинфекцията на кораба ще отнеме само три до четири дни, по-късно здравните инспектори в Ротердам са „препоръчали допълнително почистване“, съобщиха от Oceanwide в понеделник.

Hantavirus cases linked to MV Hondius cruise ship outbreak have risen to 13, with three deaths reported and remaining passengers kept in quarantine, WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus sayshttps://t.co/iyTHznNYCw — TRT World (@trtworld) May 27, 2026

Въпреки това от компанията са категорични, че корабът ще бъде готов за завръщането си в експлоатация и всички плавания от 13 юни нататък „ще се проведат по график“. Изпълнителният директор Реми Буйсе също заяви, че лайнерът ще възобнови дейността си „напълно подготвен и в съответствие с най-високите възможни стандарти за безопасност и оперативна готовност“.

„Както всяка компания, изправена пред извънредна ситуация, Oceanwide Expeditions беше засегната през последните седмици. Въпреки това оставаме гъвкави, фокусирани и финансово стабилни“, написа Буйсе в официално изявление миналата седмица.

Междувременно продължават да излизат нови случаи на инфекция, свързани с огнището на борда. В понеделник испански круизен турист стана поредният бивш пътник от Hondius с положителен тест за вируса, който може да остане в латентно състояние до осем седмици.

Според испанското министерство на здравеопазването случаят е открит, докато заразеният е бил под карантина и клинично наблюдение в болница „Гомес Ула“ в Мадрид, заедно с още 13 испанци, пътували на кораба. Пациентът – който е вторият заразен испански гражданин – е преместен в отделение за строго изолация, след като е установено, че е бил в „близък контакт“ с болен на борда. Властите подчертаха, че случаят не представлява риск за общественото здраве.

„Здравните власти подчертават, че откриването на случая е станало в рамките на вече задействаната система за изолация и контрол, така че това не променя нито нивото на риск за населението като цяло, нито действащите епидемиологични мерки“, написаха от министерството в социалната мрежа X.

По-рано този месец 18 американци (включително трима жители на Ню Йорк), които са били на борда на злополучния кораб, бяха репатрирани в САЩ и поставени под карантина, като един от тях е дал положителен резултат за вируса.