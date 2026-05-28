Свят

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Круизният лайнер MV Hondius се готви за плаване на 13 юни след голяма дезинфекция. На борда на кораба избухна епидемия от редкия щам на хантавирус „Андес“, който се предава от човек на човек. Трима души загинаха, а нови случаи излизат и до днес

28 май 2026, 09:46
Източник: БТА/AP

К орабът MV Hondius, който беше засегнат от епидемия от хантавирус, се готви да посрещне нова група пътници – само седмици след смъртоносното огнище, което отне живота на трима души и разболя мнозина на борда на нидерландския експедиционен круизен лайнер.

Злополучният плавателен съд, който в момента е подложен на интензивна дълбока дезинфекция, е планиран да отплава на 13 юни за едноседмично арктическо пътешествие из отдалечения норвежки архипелаг Свалбард.

Компанията оператор на кораба, Oceanwide Expeditions, вече отмени две планирани плавания (на 29 май и 5 юни), за да осигури време за „щателен процес на почистване“, след като кошмарната епидемия избухна по време на трансатлантически круиз миналия месец.

Около 140 пътници и членове на екипажа слязоха на брега на Канарските острови на 10 май. Едноседмичното им пътуване се превърна в хаос, след като възрастна двойка от Нидерландия неволно внесе на борда редкия и силно смъртоносен щам на хантавирус „Андес“, с който се е заразила в Аржентина. За разлика от всички останали хантавируси, щамът „Андес“ може да се предава от човек на човек и има 40% смъртност. Нидерландското семейство и германски пътник починаха по време на епидемията, докато много други се заразиха или прекараха остатъка от пътуването в изолация.

В момента корабът е акостирал в Ротердам, Нидерландия, и остава под засилен здравен контрол. От Oceanwide съобщиха, че в събота останалите членове на екипажа от фаталното плаване са били преместени в карантинни съобщения, докато капитан Ян Доброговски е бил транспортиран до Полша. На някои от нидерландските служители на борда е било разрешено да прекарат карантината у дома.

Въпреки че първоначално компанията е изчислила, че дезинфекцията на кораба ще отнеме само три до четири дни, по-късно здравните инспектори в Ротердам са „препоръчали допълнително почистване“, съобщиха от Oceanwide в понеделник.

Въпреки това от компанията са категорични, че корабът ще бъде готов за завръщането си в експлоатация и всички плавания от 13 юни нататък „ще се проведат по график“. Изпълнителният директор Реми Буйсе също заяви, че лайнерът ще възобнови дейността си „напълно подготвен и в съответствие с най-високите възможни стандарти за безопасност и оперативна готовност“.

„Както всяка компания, изправена пред извънредна ситуация, Oceanwide Expeditions беше засегната през последните седмици. Въпреки това оставаме гъвкави, фокусирани и финансово стабилни“, написа Буйсе в официално изявление миналата седмица.

Междувременно продължават да излизат нови случаи на инфекция, свързани с огнището на борда. В понеделник испански круизен турист стана поредният бивш пътник от Hondius с положителен тест за вируса, който може да остане в латентно състояние до осем седмици.

Според испанското министерство на здравеопазването случаят е открит, докато заразеният е бил под карантина и клинично наблюдение в болница „Гомес Ула“ в Мадрид, заедно с още 13 испанци, пътували на кораба. Пациентът – който е вторият заразен испански гражданин – е преместен в отделение за строго изолация, след като е установено, че е бил в „близък контакт“ с болен на борда. Властите подчертаха, че случаят не представлява риск за общественото здраве.

От лукс до изолация - хроника на хантавируса на борда на MV Hondius
27 снимки
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус

„Здравните власти подчертават, че откриването на случая е станало в рамките на вече задействаната система за изолация и контрол, така че това не променя нито нивото на риск за населението като цяло, нито действащите епидемиологични мерки“, написаха от министерството в социалната мрежа X.

По-рано този месец 18 американци (включително трима жители на Ню Йорк), които са били на борда на злополучния кораб, бяха репатрирани в САЩ и поставени под карантина, като един от тях е дал положителен резултат за вируса.

Източник: nypost.com    
