Джил Байдън със стряскащо признание: Мислех, че Джо получава инсулт

Б ившата първа дама на САЩ Джил Байдън казва, че е мислила, че съпругът ѝ – президентът Джо Байдън – получава инсулт по време на неговия прословуто неуспешен президентски дебат през 2024 г.

„Бях уплашена, защото никога преди или след това не бях виждала Джо в такова състояние. Никога“, заяви Джил Байдън пред CBS News, американския партньор на BBC. „Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: „О, Боже мой, той получава инсулт“. И това ме изплаши до смърт“, каза тя.

Президентът Байдън беше подложен на засилен натиск от страна на своите съпартийци демократи да се оттегли като техен кандидат след слабото си представяне на дебата срещу тогавашния кандидат на републиканците Доналд Тръмп. В крайна сметка Байдън отпадна от надпреварата и подкрепи тогавашния вицепрезидент Камала Харис.

Интервюто на бившата първа дама с Рита Брейвър от предаването „Sunday Morning“ по CBS News ще бъде излъчено в неделя.

Джил Байдън е неотлъчно до съпруга си през цялата му десетилетна кариера – от времето му като сенатор от Делауеър до годините му като президент. Тя беше смятана за един от най-влиятелните му съветници по време на неговото президентство и сред хората, които в крайна сметка го насърчиха да се оттегли от надпреварата през 2024 г.

След дебата през юни 2024 г., месеци преди президентските избори, демократите изразиха безпокойство от несигурното представяне на президента. По това време предизборният щаб на Байдън настояваше, че той няма да се оттегли като кандидат на Демократическата партия и че ще дебатира отново с Доналд Тръмп.

По време на дебата, в който и двамата мъже се бореха за втори мандат, Байдън и Тръмп спориха по основни теми, включително имиграцията, икономиката и правата на аборт. Гласът на Байдън беше пресипнал, което екипът му обясни с боледуване, а в един от моментите той изглежда изгуби мисълта си.

На митинг в Атланта след дебата Джил Байдън представи съпруга си на сцената и похвали представянето му срещу Тръмп. „Джо, ти се справи страхотно. Отговори на всеки въпрос. Знаеше всички факти“, каза тя тогава пред тълпата.

Но на други места лидери и донори на Демократическата партия изразиха загриженост относно представянето на тогавашния президент. Камала Харис, която рядко критикуваше Байдън публично, дори призна, че това е било „слабо начало“ на дебата.

Опасенията на избирателите относно здравето, менталната острота и възрастта на Байдън, 81-годишен по това време, вече тежаха сериозно над дебата.

Анализатори нападнаха президента в повечето големи американски медии, като бяха изразени опасения относно способността на Байдън да изпълнява длъжността президент, както и за шансовете му на изборите през ноември 2024 г.

Смяташе се за малко вероятно Байдън, в качеството си на действащ президент, да бъде заменен като номинация на Демократическата партия само няколко месеца преди изборите. Трудният процес по избор на друг кандидат се разглеждаше като потенциален риск, който може да провали стремежа на партията към Белия дом.

Но неговото представяне на дебата, заедно с гафовете по време на срещата на върха на НАТО през следващите седмици и немощното му поведение след диагноза с COVID-19, в крайна сметка доведоха до края на кандидатурата му.

Харис пое номинацията на Демократическата партия около три месеца преди изборите и в крайна сметка загуби битката срещу Тръмп. След загубата си на изборите Харис разкритикува бившия си шеф, наричайки решението на Байдън да се кандидатира за втори мандат „безразсъдство“.

„Решението е на Джо и Джил“. Всички повтаряхме това като мантра, сякаш бяхме хипнотизирани. Проява на благоприличие ли беше, или безразсъдство? Поглеждайки назад, мисля, че беше безразсъдство“, пише Харис в мемоарите си.