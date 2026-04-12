Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

"Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария".
Това заяви президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след като стана ясно, че партията на проруския досегашен унгарски премиер Виктор Орбан губи катастрофално днешните парламентарни избори в страната.
Разгромна загуба за Виктор Орбан на изборите в Унгария
"Една държава се връща на европейския път. Съюзът става по-силен", добави Урсула фон дер Лайен в съобщението публикувано на английски и унгарски.
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.