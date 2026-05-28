Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

М инистерството на правосъдието на САЩ започна разследване срещу писателката и журналистка Елизабет Джийн Каръл, която обвини президента Доналд Тръмп в сексуално посегателство през 90-те години на миналия век, предаде ДПА, позовавайки се на американски медии.

Според телевизиите ABC и CNN министерството ще проучи дали Каръл, дългогодишна авторка на рубрика за съвети към жените, е лъжесвидетелствала в своите показания, свързани с двата ѝ граждански иска срещу Тръмп.

CNN цитира източници, според които разследването се фокусира върху показанията, в които писателката е заявила, че не е получавала външно финансиране за делото си. По-късно обаче се оказа, че милиардерът Рийд Хофман е покрил част от разходите.

Тод Бланш, изпълняващият длъжността главен прокурор, е бил отстранен от разследването, тъй като е работил като един от личните адвокати на Тръмп по обжалванията на делото на Каръл, посочва CNN.

През 2023 г. съдебни заседатели в Ню Йорк счетоха за доказано, че Тръмп е насилил е сексуално Каръл в престижен нюйоркски магазин през 1996 г., а след това я е оклеветил. На Тръмп беше наложено да плати обезщетение в размер на 5 милиона долара. Той твърдо отрича да е извършил такова посегателство и обжалва пред Върховния съд, припомня ДПА.

Въпреки че давностният срок за повдигане на обвинения по Наказателния кодекс е изтекъл, все още може да бъде заведено гражданско дело.

През януари 2024 г., по второ дело за клевета, съдебни заседатели присъдиха на Каръл обезщетение от над 83 милиона долара за изказвания, които Тръмп е направил по неин адрес по време на първия си мандат като президент на САЩ (2017–2021 г.). Тръмп обжалва и това решение.