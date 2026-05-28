Изненадващите думи на Шакира за Жерар Пике четири години след раздялата им

Ш акира е благодарна за всяко едно изпитание по пътя си, дори и за най-болезнените. Изминаха четири години от скандалната ѝ раздяла с Жерар Пике – бащата на нейните синове Саша и Милан. След разпадането на връзката им певицата намери спасение в музиката.

Тя издаде най-успешния си албум до момента – „Las Mujeres Ya No Lloran“ („Жените вече не плачат“), достигайки нови върхове в и без това зашеметяващата си кариера. Докато се подготвя за участието си на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще затвърди титлата ѝ на абсолютна кралица на големите спортни форуми, Шакира сподели неочаквано топли думи за бившия си партньор.

В интервю за авторитетното издание The Times Шакира признава огромното влияние, което срещата с Пике е оказала върху живота ѝ. „Винаги ще нося тази благодарност в сърцето си към бащата на децата ми, както и за това, че ме превърна в майката, която съм днес“, откровена е тя.

Думите ѝ са доказателство, че времето е свършило своята работа, лекувайки раните от една раздяла, която причини много вреда и на двамата. Шакира определя края на тези отношения като своя „най-мрачен момент“ и не крие колко трудно ѝ е било да се откаже от споделеното бъдеще. „Станах свидетел на разпадането на семейството си – семейството, което мечтаех да запазя завинаги“, продължава тя.

„Преживях толкова много болка, но тя ме направи – може би по неочакван начин – по-мъдра или поне по-силна. Казват, че това, което не те убива, те прави по-силен, и това наистина е така. Удивително е да откриеш, че хората притежаваме вътрешна устойчивост, към която можем да прибегнем във всеки един момент от живота си. Понякога именно чрез трудностите и болката разбираме колко сме силни всъщност. Страданието те прави по-добър човек, кара те да цениш приятелите и подкрепата.“, казва Шакира.

В онзи период Шакира трябваше да се справя и с редица други сериозни проблеми, сред които влошеното здраве на баща ѝ Уилям Мебарак и обвиненията от страна на испанските власти в данъчни измами – казус, който се реши в нейна полза по-рано този месец.

„Животът понякога може да бъде суров, но е и красив, съставен от светлини и сенки“, казва Шакира. „Благодаря на живота за всеки един момент – и за светлите, и за тъмните. Благодаря и на хората, които са ме карали да страдам, защото те станаха мои учители и ми преподадоха много ценни уроци.“, допълва тя.

Твърде заетa за нова любов

По време на интервюто певицата повдигна завесата и над личния си живот. След раздялата ѝ с Пике, в медиите непрекъснато се появяваха спекулации, свързващи я с различни известни мъже, сред които актьорът Лусиен Лависконт и пилотът от Формула 1 Луис Хамилтън. Тези слухове обаче така и не бяха потвърдени.

„О, не, в момента нямам мъж до себе си“, категорична е тя. „В живота ми просто няма място и време за романтика. Програмата ми е препълнена. Децата ми са мой абсолютен приоритет, както и кариерата ми. Колкото и странно да звучи, в момента съм влюбена в работата си както никога досега. И освен това се наслаждавам на времето, което прекарвам сама със себе си.“, допълва Шакира.