Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Принц Уилям заяви, че семейството му „не би могло да се справи без“ Кейт, докато размишляваше за нейното лечение на рака.

43-годишният принц на Уелс се присъедини към Аманда Холдън и Джейми Тикстън по Heart FM от островите Сили за специално предаване в мъглив ден, излъчвано директно от кафене.

В обширно интервю принцът се пошегува за задълженията си около карането на децата на училище, любовта си към денс музиката и как все още следва правилото на покойната си баба, кралицата, за приготвяне на традиционните кифлички скони – първо се маже сметаната, а след това се слага сладкото. Преди това той позира за селфи заедно с водещите, което беше публикувано в социалните мрежи на радиостанцията.

По време на гостуването си той направи редки коментари за завръщането на съпругата си Кейт към официалните задължения след диагнозата ѝ, казвайки, че е „толкова горд“ и добавяйки: „Тя е невероятна майка, невероятна съпруга и буквално нашето семейство не би могло да се справи без нея, така че тя беше брилянтна.“

Принцесата разкри диагнозата си за рак през 2024 г. и обяви, че е в ремисия през януари миналата година, започвайки бавно завръщане към официалните си ангажименти.

Миналата седмица тя посети Италия – първото ѝ официално пътуване в чужбина, откакто ѝ беше поставена диагнозата, и първо такова от три години и половина насам.

Уилям сподели, че съпругата му „се опитва да се върне“ към по-честите посещения в чужбина след успешното лечение, но предупреди, че кралските пътувания изискват много сили, така че те трябва „да се уверят, че тя е добре и си е отпочинала“.

Говорейки за завръщането ѝ, Уилям каза, че тя е била „невероятна“, разкривайки, че е направила „много проучвания“ и е прекарала „кой знае колко време в преглеждане на всички документи“. Той подчерта, че тя е „истински професионалист“, когато става въпрос за работата ѝ, особено по отношение на инициативите за ранното детско развитие.

Той се пошегува: „Повечето вечери се боря да си намеря място в спалнята от всички документи, които тя е подредила за четене. Така че съм много доволен, че всичко мина добре за нея и да, мисля, че се завърна в пълна сила.“

Мнозина останаха впечатлени от „Катарина“ – както Кейт се представи по време на пътуването си в чужбина – и от уменията ѝ по италиански език, на което принцът добави с усмивка: „Сигурно го е изтупала от праха малко преди това!“

Музикалните вкусове на семейство Уелс

Уилям също така сподели, че е ходил по клубове „в младостта си, Джейми!“ и описа музиката като „лично“ преживяване, казвайки, че се чувства „зареден с енергия“ от това, което слуша.

Въпреки това той поиска в ефира да бъде пусната Тейлър Суифт заради децата му – принцеса Шарлот и принц Луи, които са известни като големи нейни фенове. Джордж и Шарлот посетиха концертите ѝ на стадион „Уембли“ през 2024 г. Шарлот, в частност, е „обсебена от Тейлър Суифт“, каза той и добави: „Да я видя на турне беше невероятно!“ Той разкри, че са гледали шоуто от ложа на „Уембли“, хвалейки „невероятната атмосфера“, от която дори подът е вибрирал. След това Джейми и Аманда пуснаха парчето Opalite от последния албум на Тейлър – „Животът на една танцьорка“.

Междувременно Уилям сподели, че съпругата му, принцесата на Уелс, харесва изпълнителката RAYE и по-специално песента Where Is My Husband?. „Тя много харесва тази песен!“, каза той.

Възстановяване след голямата вечер навън

Разбира се, Уилям не пропусна възможността да поговори и за победата на „Астън Вила“ в Лига Европа – първата им титла от десетилетия. Принцът зарадва кралските фенове с изключително ентусиазираните си празненства на трибуните в Истанбул, преди да се върне на работа в сряда с малко по-късен старт от обикновено. Той призна пред Аманда и Джейми, че е „малко пресипнал“ и добави: „Нямам глас за радио тази сутрин, извинявайте!“

Той сподели: „Опитвам се да си напомням, че съм просто един футболен фен. Отивам там, за да се забавлявам, но на следващия ден осъзнавам, че всъщност много хора те гледат как го правиш. Наистина се потопих в момента. Следя отбора през по-голямата част от живота си и затова това беше огромен момент за всички фенове на Вила.“

След това принцът остана очарован, когато му бяха поднесени мъфини, декорирани в цветовете на „Астън Вила“ – бордо и синьо. Той сподели, че всички в клуба се чувстват като „второ семейство“ и дори призна, че редовно разговаря с няколко от играчите.

Посещението на Уилям на островите Сили

След пътуването си до Корнуол в четвъртък, на Уилям бяха поднесени традиционни кифлички, при което той разкри, че винаги първо слага сметаната – нещо, което е „научил от баба си“, покойната кралица Елизабет II. „Това е начинът на Девън“, пошегуваха се водещите.

По-късно Уилям ще открие ново съоръжение, предназначено да увеличи медицинския капацитет и да подобри достъпа до здравеопазване на островите.

Уилям, в качеството си на херцог на Корнуол, ще посети остров Сейнт Мери като част от усилията си да подчертае работата по укрепване на основните услуги на островите. Неговите спирки ще включват болницата на островите Сили, както и проект за нови, устойчиви жилища, изграждани от херцогството.