Любопитно

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

В ефира на Heart FM престолонаследникът сподели детайли за възстановяването на принцесата на Уелс, битката с документите в спалнята, музикалните вкусове на децата им Шарлот и Луи и защо е останал без глас след историческия триумф на „Астън Вила“

28 май 2026, 11:04
Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване
Източник: Getty Images

П ринцът на Уелс се присъедини към Аманда Холдън и Джейми Тикстън в ефира на Heart FM от островите Сили за специално предаване на живо, пише HELLO!

Принц Уилям заяви, че семейството му „не би могло да се справи без“ Кейт, докато размишляваше за нейното лечение на рака.

43-годишният принц на Уелс се присъедини към Аманда Холдън и Джейми Тикстън по Heart FM от островите Сили за специално предаване в мъглив ден, излъчвано директно от кафене.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

В обширно интервю принцът се пошегува за задълженията си около карането на децата на училище, любовта си към денс музиката и как все още следва правилото на покойната си баба, кралицата, за приготвяне на традиционните кифлички скони – първо се маже сметаната, а след това се слага сладкото. Преди това той позира за селфи заедно с водещите, което беше публикувано в социалните мрежи на радиостанцията.

По време на гостуването си той направи редки коментари за завръщането на съпругата си Кейт към официалните задължения след диагнозата ѝ, казвайки, че е „толкова горд“ и добавяйки: „Тя е невероятна майка, невероятна съпруга и буквално нашето семейство не би могло да се справи без нея, така че тя беше брилянтна.“

Принцесата разкри диагнозата си за рак през 2024 г. и обяви, че е в ремисия през януари миналата година, започвайки бавно завръщане към официалните си ангажименти.

Миналата седмица тя посети Италия – първото ѝ официално пътуване в чужбина, откакто ѝ беше поставена диагнозата, и първо такова от три години и половина насам.

Уилям сподели, че съпругата му „се опитва да се върне“ към по-честите посещения в чужбина след успешното лечение, но предупреди, че кралските пътувания изискват много сили, така че те трябва „да се уверят, че тя е добре и си е отпочинала“.

Говорейки за завръщането ѝ, Уилям каза, че тя е била „невероятна“, разкривайки, че е направила „много проучвания“ и е прекарала „кой знае колко време в преглеждане на всички документи“. Той подчерта, че тя е „истински професионалист“, когато става въпрос за работата ѝ, особено по отношение на инициативите за ранното детско развитие.

Той се пошегува: „Повечето вечери се боря да си намеря място в спалнята от всички документи, които тя е подредила за четене. Така че съм много доволен, че всичко мина добре за нея и да, мисля, че се завърна в пълна сила.“

Мнозина останаха впечатлени от „Катарина“ – както Кейт се представи по време на пътуването си в чужбина – и от уменията ѝ по италиански език, на което принцът добави с усмивка: „Сигурно го е изтупала от праха малко преди това!“

  • Музикалните вкусове на семейство Уелс

Уилям също така сподели, че е ходил по клубове „в младостта си, Джейми!“ и описа музиката като „лично“ преживяване, казвайки, че се чувства „зареден с енергия“ от това, което слуша.

Въпреки това той поиска в ефира да бъде пусната Тейлър Суифт заради децата му – принцеса Шарлот и принц Луи, които са известни като големи нейни фенове. Джордж и Шарлот посетиха концертите ѝ на стадион „Уембли“ през 2024 г. Шарлот, в частност, е „обсебена от Тейлър Суифт“, каза той и добави: „Да я видя на турне беше невероятно!“ Той разкри, че са гледали шоуто от ложа на „Уембли“, хвалейки „невероятната атмосфера“, от която дори подът е вибрирал. След това Джейми и Аманда пуснаха парчето Opalite от последния албум на Тейлър – „Животът на една танцьорка“.

Междувременно Уилям сподели, че съпругата му, принцесата на Уелс, харесва изпълнителката RAYE и по-специално песента Where Is My Husband?. „Тя много харесва тази песен!“, каза той.

  • Възстановяване след голямата вечер навън

Разбира се, Уилям не пропусна възможността да поговори и за победата на „Астън Вила“ в Лига Европа – първата им титла от десетилетия. Принцът зарадва кралските фенове с изключително ентусиазираните си празненства на трибуните в Истанбул, преди да се върне на работа в сряда с малко по-късен старт от обикновено. Той призна пред Аманда и Джейми, че е „малко пресипнал“ и добави: „Нямам глас за радио тази сутрин, извинявайте!“

Той сподели: „Опитвам се да си напомням, че съм просто един футболен фен. Отивам там, за да се забавлявам, но на следващия ден осъзнавам, че всъщност много хора те гледат как го правиш. Наистина се потопих в момента. Следя отбора през по-голямата част от живота си и затова това беше огромен момент за всички фенове на Вила.“

След това принцът остана очарован, когато му бяха поднесени мъфини, декорирани в цветовете на „Астън Вила“ – бордо и синьо. Той сподели, че всички в клуба се чувстват като „второ семейство“ и дори призна, че редовно разговаря с няколко от играчите.

  • Посещението на Уилям на островите Сили

След пътуването си до Корнуол в четвъртък, на Уилям бяха поднесени традиционни кифлички, при което той разкри, че винаги първо слага сметаната – нещо, което е „научил от баба си“, покойната кралица Елизабет II. „Това е начинът на Девън“, пошегуваха се водещите.

По-късно Уилям ще открие ново съоръжение, предназначено да увеличи медицинския капацитет и да подобри достъпа до здравеопазване на островите.

Уилям, в качеството си на херцог на Корнуол, ще посети остров Сейнт Мери като част от усилията си да подчертае работата по укрепване на основните услуги на островите. Неговите спирки ще включват болницата на островите Сили, както и проект за нови, устойчиви жилища, изграждани от херцогството.

Принц Уилям Кейт Мидълтън кралско семейство Heart FM рак здраве Астън Вила
Последвайте ни

По темата

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Изненадващите думи на Шакира за Жерар Пике четири години след раздялата им

Изненадващите думи на Шакира за Жерар Пике четири години след раздялата им

Запали се пътническият влак за Бургас

Запали се пътническият влак за Бургас

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Любопитно Преди 9 минути

Дарението е част от мисията на платформата да удължава живота на техниката и да подпомага умните устойчиви избори

<p>Биволът &bdquo;Доналд Тръмп&ldquo; избегна клането благодарение на интернет славата си</p>

Спасен на косъм: Биволът „Доналд Тръмп“ избегна клането благодарение на интернет славата си

Любопитно Преди 15 минути

Четириногото същество получи хумористичния прякор „Доналд Тръмп“, след като снимките на перфектно оформения му рус перчем обиколиха социалните мрежи

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Свят Преди 55 минути

Според първия дипломат на съюза по-важно е съдържанието на разговорите, а не кой ще представлява Европа

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

България Преди 56 минути

<p>Разследване освети шокиращи схеми с визи за Европа</p>

Капан за €150 за сканиране: Разследване освети шокиращите схеми с визи за Европа

Свят Преди 1 час

Голямо международно разследване на Politico разкри как милиони хора са притискани да плащат космически суми за „незадължителни“ екстри, докато ЕС си затваря очите за нарушенията

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Свят Преди 1 час

Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че страната ни е готова постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект вече променя пазара на труда във все повече сфери. Според ново проучване, AI завзема началните позиции и се реализира едно от най-големите опасения - за младите ще е все по-трудно да натрупат опит

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

България Преди 1 час

Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва, заяви кметът на Варна

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Любопитно Преди 2 часа

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд“

Какво не е наред с алкалната диета?

Какво не е наред с алкалната диета?

Свят Преди 2 часа

Защо лимоните и месото не могат да променят киселинността на кръвта ни и каква е истинската причина алкалната диета да работи

,

„Тренд“: Над половината българи вече гледат с оптимизъм на бъдещето на страната

България Преди 2 часа

Изборите от 19 април донесоха рязък скок в доверието към новия парламент и правителството, а песимизмът за личните доходи и икономиката намалява, сочат данните на агенцията

Джо и Джил Байдън

Джил Байдън със стряскащо признание: Мислех, че Джо получава инсулт

Свят Преди 2 часа

„Бях уплашена, защото никога преди или след това не бях виждала Джо в такова състояние. Никога“, заяви Джил Байдън пред CBS News. „Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: „О, Боже мой, той получава инсулт“. И това ме изплаши до смърт“, каза тя

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Свят Преди 2 часа

Круизният лайнер MV Hondius се готви за плаване на 13 юни след голяма дезинфекция. На борда на кораба избухна епидемия от редкия щам на хантавирус „Андес“, който се предава от човек на човек. Трима души загинаха, а нови случаи излизат и до днес

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

България Преди 2 часа

Целта е той да напусне изцяло съдебната система, заяви Николай Найденов

.

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

България Преди 2 часа

По думите му амбицията му е да срещне кварталните магазинчета с производителите на местно ниво

Пламен Абровски

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

България Преди 2 часа

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна. „Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ“, заяви министърът

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Ева Лонгория шокира феновете: Никога не съм гледала "Отчаяни съпруги"

Edna.bg

Сексът е следствие, а не причина да бъдеш с нея

Edna.bg

Мексиканският стадион "Акрон" наподобява вулкан

Gong.bg

"Стоманеният гигант", който има впечатляваща гледка

Gong.bg

Задържаха кмета на Кърджали (ВИДЕО)

Nova.bg

Пламен Абровски: Още през 2023 г. общината трябваше да изчисти „незаконния град” край Варна. Може да го направи и сега

Nova.bg