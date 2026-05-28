Авария с ракета на Илон Мъск: Властите в САЩ спряха полетите на Starship

П олетите на ракетите „Старшип“ (Starship) на компанията на Илон Мъск - „Спейс Екс“ (SpaceX), са преустановени до приключване на разследването на тестовия полет от миналата седмица, предаде АП.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че едночасовата космическа мисия е завършила с авария, причинена от неизправност в ускорителя на мегаракетата.

Минути след като „Старшип“ излетя от Тексас на 22 май, ускорителят се отдели нормално, но двигателите отказаха при спускането към Земята. При преминаването на "Старшип" над Мексиканския залив от ракетния ускорител са паднали отломки в "опасна зона". Няма данни за пострадали или материални щети, уточниха от Федералната авиационна администрация, която ще наблюдава разследването на компанията.

Космическият кораб осъществи тестовия полет, преди да завърши мисията си по план с приводняване в Индийския океан.

124-метровата ракета до момента е най-големият и мощен модел „Старшип“ на главния изпълнителен директор на „Спейс Екс“ Илон Мъск, проектиран да превозва екипажи до Марс. НАСА разчита на него, за да приземи астронавти на Луната най-рано през 2028 г. и да помогне за изграждането на лунна база, припомня АП.