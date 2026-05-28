Любопитно

Авария с ракета на Илон Мъск: Властите в САЩ спряха полетите на Starship

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че едночасовата космическа мисия е завършила с авария, причинена от неизправност в ускорителя на мегаракетата

28 май 2026, 10:22
П олетите на ракетите „Старшип“ (Starship) на компанията на Илон Мъск - „Спейс Екс“ (SpaceX), са преустановени до приключване на разследването на тестовия полет от миналата седмица, предаде АП.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че едночасовата космическа мисия е завършила с авария, причинена от неизправност в ускорителя на мегаракетата.

Минути след като „Старшип“ излетя от Тексас на 22 май, ускорителят се отдели нормално, но двигателите отказаха при спускането към Земята. При преминаването на "Старшип" над Мексиканския залив от ракетния ускорител са паднали отломки в "опасна зона". Няма данни за пострадали или материални щети, уточниха от Федералната авиационна администрация, която ще наблюдава разследването на компанията.

Космическият кораб осъществи тестовия полет, преди да завърши мисията си по план с приводняване в Индийския океан.

124-метровата ракета до момента е най-големият и мощен модел „Старшип“ на главния изпълнителен директор на „Спейс Екс“ Илон Мъск, проектиран да превозва екипажи до Марс. НАСА разчита на него, за да приземи астронавти на Луната най-рано през 2028 г. и да помогне за изграждането на лунна база, припомня АП.

САЩ започват разследване срещу журналистката, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Свят Преди 8 минути

Министерството на правосъдието проверява дали тя е дала неверни показания по делата срещу американския президен

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Свят Преди 21 минути

Според първия дипломат на съюза по-важно е съдържанието на разговорите, а не кой ще представлява Европа

<p>Разследване освети шокиращи схеми с визи за Европа</p>

Капан за €150 за сканиране: Разследване освети шокиращите схеми с визи за Европа

Свят Преди 45 минути

Голямо международно разследване на Politico разкри как милиони хора са притискани да плащат космически суми за „незадължителни“ екстри, докато ЕС си затваря очите за нарушенията

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Свят Преди 55 минути

Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че страната ни е готова постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект вече променя пазара на труда във все повече сфери. Според ново проучване, AI завзема началните позиции и се реализира едно от най-големите опасения - за младите ще е все по-трудно да натрупат опит

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

България Преди 1 час

Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва, заяви кметът на Варна

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Любопитно Преди 1 час

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд“

„Тренд": Над половината българи вече гледат с оптимизъм на бъдещето на страната

България Преди 1 час

Изборите от 19 април донесоха рязък скок в доверието към новия парламент и правителството, а песимизмът за личните доходи и икономиката намалява, сочат данните на агенцията

Джо и Джил Байдън

Джил Байдън със стряскащо признание: Мислех, че Джо получава инсулт

Свят Преди 1 час

„Бях уплашена, защото никога преди или след това не бях виждала Джо в такова състояние. Никога“, заяви Джил Байдън пред CBS News. „Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: „О, Боже мой, той получава инсулт“. И това ме изплаши до смърт“, каза тя

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Свят Преди 1 час

Круизният лайнер MV Hondius се готви за плаване на 13 юни след голяма дезинфекция. На борда на кораба избухна епидемия от редкия щам на хантавирус „Андес“, който се предава от човек на човек. Трима души загинаха, а нови случаи излизат и до днес

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

България Преди 1 час

Целта е той да напусне изцяло съдебната система, заяви Николай Найденов

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа"

България Преди 1 час

По думите му амбицията му е да срещне кварталните магазинчета с производителите на местно ниво

Пламен Абровски

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

България Преди 1 час

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна. „Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ“, заяви министърът

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Технологии Преди 1 час

Технологичният гигант пуска глобално „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ и „WhatsApp Plus“. Срещу месечна такса от 3$ до 4$ потребителите ще получат достъп до допълнителни анализи, премиум стикери и по-големи възможности за персонализация

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

България Преди 1 час

Два екипа на пожарната са овладели пламъците, няма пострадали

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

България Преди 2 часа

При акция на полицията и общината в местността „Баба Алино” край Варна бяха разкрити 104 незаконни сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици в близост до природен парк „Златни пясъци“

