От Париж с любов: Балансирането на Сърбия между Изтока и Запада се отплаща

Ф ренският президент Еманюел Макрон и сръбският му колега Александър Вучич игнорираха критиците в четвъртък вечерта, за да подкрепят поредица от споразумения на стойност няколко милиарда евро.

Сделките бяха сключени въпреки опасенията към Белград, който поддържа близки отношения както с Москва, така и с Пекин, и продължаващите мащабни протести в Сърбия във връзка с разширяването на нейните литиеви мини.

Двамата държавни глави подписаха 11 двустранни споразумения, включително изгодна сделка за 12 изтребителя Rafale, произведени във Франция, продажба на важни суровини като литий и разработване на гражданска ядрена програма за нарастващите енергийни нужди на Сърбия.

„Подписаното днес споразумение е от историческо значение. Виждам, че много хора се възмущават от факта, че Сърбия има отношения с Русия и Китай... но аз уважавам суверенитета на Сърбия“, каза Макрон.

Той отбеляза, че Франция е получила задоволителни гаранции в преговорния процес за продажбата на самолетите - като според Вучич преговорите са вървели до последно.

Съгласно подписаната с Dassault Aviation сделка Сърбия ще получи самолетите заедно със съпътстващ логистичен пакет и резервни части на стойност 2,7 млрд. евро. „Това е огромна сделка за нас. Тя ще допринесе за значително увеличаване на оперативните способности на нашата армия“, заяви Вучич пред репортери.

Допълнителни споразумения бяха подписани от представители на Électricité de France и Френската агенция за развитие.

Междувременно Вучич отхвърли въпросите на френските репортери относно отношенията му с Пекин и Москва.

