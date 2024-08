Макрон призна, че е дал френско гражданство на шефа на Telegram

П резидентът Еманюел Макрон в четвъртък вечерта пое цялата отговорност за предоставянето на френско гражданство на главния изпълнителен директор на приложението за съобщения Telegram Павел Дуров — дни след като президентски говорител каза на POLITICO, че това е решение на външното министерство.

Макрон също така отхвърли критиките относно предоставянето на гражданство на Дуров, роден в Русия, решение, което според него е било взето през 2018 г., добавяйки, че това е съзнателен избор на правителството да привлече спортисти, артисти и новатори.

Френската полиция арестува Дуров миналия уикенд по наказателно дело, което предизвика дипломатическа буря благодарение на връзките на шефа на Telegram с Русия и ОАЕ и културен спор за правото на хората на свобода на словото в интернет.

„Дадох френско гражданство на г-н Дуров, който научи френски, както дадох на г-н Шпигел, както дадох гражданство на някои спортисти и хора на изкуството и смятам, че това е нещо, което е много добро за нашите страна и ще продължа да го правя“, каза Макрон по време на несвързано пътуване до сръбската столица Белград в четвъртък.

В понеделник говорител на френското президентство каза на POLITICO, че призивът за предоставяне на гражданство на Дуров е бил отправен от министерството на външните работи. Министерството на външните работи заяви, че "не комуникира относно индивидуалните процедури за гражданство".

Официалните записи показват, че Дуров официално е получил френско гражданство през 2021 г. Задълбочен доклад на Le Monde миналата година подчерта липсата на прозрачност около въпроса, като повдигнати въпроси дали шефът на Telegram отговаря на изискваните критерии.

Макрон също отхвърли съобщенията, които предполагат, че е планирал да се срещне с Дуров, който беше обвинен в сряда по множество обвинения, включително позволяване на престъпна дейност в популярното му приложение за съобщения и отказ да сътрудничи на правоприлагащите органи.

