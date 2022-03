От Холивуд спират филми в Русия

Г олемите филмови студиа "Уорнър брос", "Уолт Дисни" и "Сони пикчърс" решиха да поставят "на пауза" разпространението на продукциите си в Русия, предаде Асошиейтед прес.

В следващите седмици те се готвят да представят дългоочаквани заглавия, които обаче няма да стигнат до руския пазар. Още този петък "Уорнър брос" пуска "Батман" по кината в Северна Америка и отвън Океана. Първоначално беше планирано новите приключения на супергероя да стигнат и до руските зрители. Заради нашествието в Украйна обаче разпространението на холивудските продукции временно спира.

"В светлината на хуманитарната криза в Украйна "УорнърМедия" спира разпространението на филма си "Батман" в Русия", заяви говорител на студиото. "Ще продължим да наблюдаваме как се развива ситуацията. Надяваме се на бързо и мирно разрешаване на тази трагедия", допълни той.

"Уорнър брос" последва решението на "Уолт Дисни", които вчера обявиха, че анимацията "Мей Червената панда" на "Пиксар" няма да излезе в Русия на 10 март, каквито бяха първоначалните планове. Продукцията ще бъде пусната директно в стрийминг платформата "Дисни плюс".

Преди от "Уолт Дисни" да обявят решението си, се очакваше "Уорнър брос" да пусне "Батман" и в киносалоните в Русия.

„Заради непровокираната инвазия в Украйна и трагичната хуманитарна криза, спираме пускането на филми в Русия, включително предстоящия "Мей Червената панда" от "Пиксар", каза говорител на "Дисни". "Бъдещи бизнес решения ще бъдат взимани според развиващата се ситуация. Междувременно, заради мащаба на задаващата се бежанска криза, работим с нашите партньори от НПО за предоставяне на спешна помощ и друга хуманитарно съдействие на бежанците."

Холивуд търси решение за руския пазар заради засиления глобален натиск да се прекъснат бизнес връзките със страната заради войната в Украйна.

Руският пазар не е водещ за големите холивудски компании, но страната обичайно се нарежда в топ 12 на държавите в световната бокс-офис класация. "Спайдър-мен: Няма път към дома" на "Сони" например натрупа общо приходи от 1,85 милиарда щатски долара в глобален мащаб, като 46,7 милиона щатски долара са от продажба на билети в киносалоните в Русия. Най-новият филм на "Сони" - "Uncharted: Извън картата" пък инкасира постъпления от 20 милиона щатски долара в Русия в последните две седмици.

