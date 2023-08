От църква до джамия: Сградата, събрала християнската и ислямската религия

С вещеното и красиво място, наречено Хагия София, издигащо се близо до Босфора е сграда, вдъхновена от християнската и ислямската религия. Това я превръща и в архитектурно чудо на света.

Хагия София e главната катедрала, носеща името Св. София - Божията премъдрост.

Наричана църквата на Светата мъдрост, легендарната Хагия София е архитектурно чудо със своите нестандартни катедрални куполи. Още с влизането си посетителите могат да видят множество произведения на изкуството и калдъръмени пътеки, деформирани от хилядолетните посещения на хора, които са се молили.

Хагия София е построена около 537 г. след Христа. В продължение на десетилетия постройката служи като християнска църква, но по-късно е завладяна от султан на име Мехмед II. През 1453 г. византийският архитектурен шедьовър се превръща в негова имперска джамия. Той измайсторил множество сложни мозайки, за да покрие символичните изображения на християнството.

