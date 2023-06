1001 нощи: Историята на създаването на Багдад

А ко Багдад днес е нарицателно за упадък и насилие в неописуем мащаб, основаването му преди 1250 години е славен крайъгълен камък в историята на градския дизайн. Нещо повече, това било забележителност за цивилизацията – родил се град, който бързо щял да се превърне в културната пътеводна звезда на света.

Противно на общоприетото схващане, Багдад е стар, но не и древен. Основан през 762 г. от н.е. от абасидския халиф ал-Мансур „Победоносеца“ като ново седалище на неговата ислямска империя. В сравнение с Ниневия, Ур и Вавилон (възникнали през седмо, четвърто и трето хилядолетие пр.н.е.) той е по-скоро arriviste – новосъздаден.

Знаем много за прецизното и вдъхновяващо планиране на града благодарение на подробните записи, водени по време на неговия градеж. Там се казва, например, че когато Мансур търсел място за новата си столица, плавайки по Тигър, първоначално бил посъветван за благоприятното местоположение и климат на земи обитавани от общност от несториански монаси, които предшествали мюсюлманите в областта.

Според арабския географ и историк от девети век Якуби, автор на „Книгата на страните“, благоприятното местоположение на Тигър близо до Ефрат му дали потенциала да се превърне в „кръстопът на вселената“. По времето, когато Якуби пише, че Багдад или още известен като „града на мира“, вече се бил превърнал в център на света и столица на превъзходния Дар ал-Ислям - дом на учени пионери, астрономи, поети, математици, музиканти, историци и философи.

Abbasid caliph Al-Mansur commissioned the construction of Baghdad.



"This is indeed the city that I am to found, where I am to live, and where my descendants will reign afterward"



