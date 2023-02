След разрушителното земетресение: Хилядолетна крепост стана на прах

З еметресението, което тази сутрин разтърси Турция и Сирия, разруши и историческа забележителност, датираща от преди повече от 2000 години и включена в световното наследство на ЮНЕСКО. Това е крепостта "Газиантеп", която се намира в центъра на едноименния град в южната част на Турция, съобщава DarikNews.bg

Deadly earthquake in Turkey & Syria

Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed#Turkey#زلزال



The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/8pU2mImXqd