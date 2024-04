Осъдиха жена, отрязала мъжествеността на любовника си

Ж ена беше осъдена на седем години затвор, след като призна, че е отрязала пениса на любовника си, като го е подмамила да мисли, че ще извърши сексуален акт с него.

Тя убедила партньора си, който също така ѝ бил шеф, да покрие очите си със салфетка, за да му направи орална любов, твърдейки, че не иска той да гледа, защото това я карало да се чувства неудобно.

След това извадила нож, който била скрила в джоба си, и отрязала мъжествеността му.

Woman who cut off lover's penis by tricking him into thinking she was going to perform a sex act is jailed for seven years https://t.co/BKQnZRKXZX pic.twitter.com/sx4lAObux6