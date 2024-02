159 000 съобщения след една среща: Тази жена отчаяно преследвала богаташи

В спалнята на горния етаж на двуетажната къща чаршафите били разхвърляни, както изглежда, след нощна почивка. Женски дрехи били разпръснати по пода на банята, където гола брюнетка се къпела.

Успешен изпълнителен директор, който притежавал къщата в Paradise Valley, Аризона, разпознал предполагаемата нарушителка в системата си за наблюдение като жена, на която попаднал в приложението за запознанства на милионери Luxy година и половина по-рано. Това била 33-годишната Жаклин Клер Адес.

Двамата отишли на точно една среща и се разделили преди края на нощта. Може би това е било малък щрих в повтарящия се цикъл на онлайн запознанствата, но срещата е била само първата от поне 159 500 пъти, когато мъжът е щял да чуе за Адес, според полицейските записи.

Повече от 100 000 съобщения от Адес заливат телефона на изпълнителния директор в продължение на близо 10 месеца - с честота понякога 500 съобщения на ден, казва той пред властите.

"Обичам те", се казва в едно от съобщенията. В друго се заявява: "Трябва да бъдеш мил с мен. И да останеш завинаги." Други пък са определено по-малко романтични: "Бих направила суши от бъбреците ти и пръчици за хранене от костите на ръцете ти".

Бизнесменът - чиято самоличност не е разкрита от властите - казва, че е отговорил само на няколко съобщения и в крайна сметка е блокирал телефонния ѝ номер.

Адес пледира невинна по обвиненията в преследване и проникване в жилището по делото срещу нея.

Когато арестуваната попада в заглавията на новините заради зашеметяващия брой съобщения, които е изпратила на своята половинка, който първоначално бил занижен на 65 000 съобщения, приятелите на Адес споделят, че не са шокирани от факта, че гримьорката е преследвала богат мъж. Според тях не е странно Адес да се насочи към богат мъж и да го "дои" за големи суми пари.

Парите се появяват като тема многократно в съобщенията, които Адес изпраща на изпълнителния директор, и карат някои, които я познават, да се запитат дали прекалено голямата ѝ лудост не е част от по-голяма хитрост.

"Не съм изненадан, че той е богат. Тя обичаше парите. Първото ми впечатление беше, че е златотърсачка", казва бивш неин колега.

Преди да стигне до Аризона, Адес обикаляла страната с черния си Mercedes-Benz и според приятели обикаляла други места в търсене на богаташи. Постовете ѝ в социалните мрежи показват нацупена брюнетка с двете ѝ чихуахуа в дестинации с палми като Лос Анджелис, Маями Бийч и Лас Вегас.

Приятелите ѝ описват Адес като скитница и като жена, която цени лукса - на снимките в Instagram редува слънчеви очила "Диор" и природни пътеки. Тя споделя снимки по бикини от Waldorf Astoria в Палм Спрингс, Калифорния, и ВИП билетите си за музикалния фестивал Coachella.

"Тя не се е преместила официално. Беше нещо като номад, опакова си [домашните любимци] и замина", казва друг неин приятел, пожелал анонимност.

Адес - чието семейство е от Южна Флорида - прекарала известно време там, когато посещавала козметично училище, за да стане лицензиран гримьор.

"Беше много мила и изглеждаше като спокоен човек", разказва съученичката ѝ Джоузи.

Някои вечери Адес посещавала престижни ресторанти със заможни мъже, твърдят нейни приятели, които казват, че в началото на 2017 г. тя им разказала за раздялата си със "захарен татко". Според приятелите ѝ от Южна Флорида Адес е била "предпазлива", когато е трябвало да говори за бившия и не е разкрила името му.

Един от приятелите ѝ обяснява, че не се е притеснил от естеството на връзката ѝ, защото това било "нормално" в Южна Флорида.

"Ненапразно я наричат страната на "захарните татковци", казва той.

"Бившият е бил някакъв свръхбогат човек, който е искал да продължи да ѝ купува неща ... или да си я откупи по някакъв начин. Но очевидно той я контролираше и тя не искаше да бъде част от това", разказа приятелят.

Бивш колега в Saks Fifth Avenue в Бока Ратон си спомня, че Адес е била "решена" да получи пари от богатия си бивш след раздялата им като вид обезщетение.

"Тя спомена, че иска много пари, нещо като 50 000 долара на месец за една година", казва бившият колега, който обядвал с Адес и я смятал за приятелка.

Друг любовник, с когото Адес се запознала по това време, казал, че бил отблъснат от желанието ѝ да се среща с богаташи. Омар Чати, на 23 години, казва, че е имал връзка за една нощ с Адес през декември 2016 г., когато е бил за уикенд в Маями. Адес му казала, че живее в хотел на Южния плаж и има заможен бивш приятел, който финансира начина ѝ на живот.

"Първото ми впечатление беше, че тя е златотърсачка", казва Чати, който предоставя на The Post скрийншоти на разговори и снимки с Адес.

Той казва, че не е завел Адес в хотелската си стая, защото се е страхувал, че ще ѝ даде "шанс" да го измами.

"Затова отидохме в нейната [хотелска стая]. Чувствах се сякаш съм срещнал сродна душа", казва той.

Именно по време на преходния си период след напускането на Флорида Адес се запознава с мъжа от Luxy, приложението за намиране на партньори за милионери, в Аризона. Те отишли на тази една среща, според полицейските доклади, в които не се уточнява кога се е състояла срещата им. Мъжът казал на полицията, че Адес многократно се е свързвала с него след тази среща, въпреки че ѝ казал, че не иска да я вижда или чува повече.

Адес напуснала щата, за да замени пустинята за плажовете на Калифорния, но очевидно се разочаровала от едностранчивостта на комуникацията им, според официални лица и публикации в социалните мрежи.

Според полицията Адес решила да се върне в Аризона, след като изпълнителният директор я блокирал в WhatsApp. Той се обадил в полицията, когато я забелязал да паркира пред дома му през юли 2017 г. Скоро след това съобщенията от нея станали заплашителни и с налудничав характер, се казва в полицейските документи, получени в искане на FOIA.

"Трябва да умреш. Ти си изчерпал възможностите си", се казва в едно от съобщенията. В други съобщения се твърдяло, че е настъпил моментът за нейното собствено "себедоказване". По-късно било изпратено съобщение с искане за пари в брой: "Трябват ми пари. Ти ще ми дадеш. Ще те принудя."

След това през април 2018 г. Адес се самопоканила в дома му, докато бизнесменът бил извън страната, съобщават от полицията. Твърди се, че е довела двете си кучета, храна за приготвяне и бутилка вино, която била на централния остров в кухнята, когато властите пристигнали. Полицаите отворили вратата на банята и открили Адес да се къпе във ваната и ѝ наредили да вземе кърпа, за да се покрие.

Тя дала разрешение на полицаите да вземат шофьорската ѝ книжка от нейния Mercedes-Benz, който бил паркиран пред дома. В автомобила, на предната пътническа седалка, служителите открили 8-инчов месарски нож, който бил на видно място, съобщават от службата.

Предполагаемата преследвачка била арестувана и настанена на задната седалка на полицейския автомобил, съобщават властите. Полицията разпитала Адес за съобщенията, в които тя заплашвала да разфасова тялото на изпълнителния директор и да извади органите му.

"Адес отговори, че никога не би направила това, но след това уточни, че казва, че ако тя и жертвата са заедно и той си тръгне, тя "ще направи тези неща", се посочва в полицейския доклад. Адес също така добавя, че е знаела, че текстовите съобщения не са нормални, и твърди, че някои от тях са били шега.

Срещу нея са повдигнати обвинения в престъпление от първа степен за престъпно проникване в жилищна постройка. Тя била освободена от ареста, но на 8 май отново попаднала в затвора, след като не се явила в съда и се появила на работното място на мъжа, твърдейки, че е негова съпруга. Многократните опити да се свържат с обществения защитник на Адес били неуспешни.

Говорител на Luxy потвърди, че Адес е била активна в приложението в началото на 2017 г., но заяви, че изпълнителният директор "никога не се е свързвал с ръководството на Luxy и не е искал помощ от наша страна по време на този инцидент".

"Никое друго приложение за запознанства не предприема толкова много действия за сигурността на своите потребители, колкото ние", каза говорителят.

Въпреки че е в затвора, предаността на Адес към главния изпълнителен директор изглежда не е отслабнала.

"Чувствах се така, сякаш съм срещнала сродната си душа и всичко е точно такова, каквото е. И си мислих, че просто ще направим това, което правят всички останали, и просто ще се оженим, но това не се случи", казва тя на репортерите със задъхан глас.