Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

До момента са задържани 46 души, сред които най-малко двама българи

8 октомври 2025, 08:29
"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"
Б ългари са участвали в международна престъпна схема за кражба и контрабанда на мобилни телефони от Великобритания към Китай, съобщиха световните медии. Според данни на британската полиция, групата е действала изключително мащабно, а само през последната година са били откраднати и изнесени около 40 000 устройства, съобщава NOVA.

Най-големият удар срещу телефонни кражби в историята на Великобритания: Разбиха глобална престъпна мрежа

Разследването показва, че този вид престъпна дейност се е превърнала в по-печеливш бизнес от наркотрафика за някои банди, заради ниския риск и по-леките наказания.

  • Арести и роля на българите в схемата

До момента са задържани 46 души, сред които най-малко двама българи, потвърди кореспондентът на NOVA в Лондон. Сред основните организатори полицията посочва двама афганистанци на около 30 години и един индиец, а българката е сред задържаните по време на масирана акция в северен Лондон.

Стотици полицаи са щурмували десетки адреси едновременно, за да предотвратят предупреждения между членовете на групата. „На един от адресите са живели 18 души. Предполага се, че българите са били на по-ниско ниво в организацията — главно като джебчии и куриери.

  • Модерен тип кражби: джебчии с електрически велосипеди

 Според британската полиция, новият модел на кражби включва млади хора, които се придвижват с електрически велосипеди, облечени в черно и с маски. Те изтръгват телефоните от ръцете на минувачите само за секунди, дори на оживени улици и спирки в центъра на Лондон.

Средната „печалба“ на извършител е между 200 и 400 паунда на телефон, но при препродажба в Китай цената достига до 5000 долара.

  • Телефоните — средство за заобикаляне на китайската цензура

Причината за огромното търсене на крадени телефони в Азия се оказва възможността за заобикаляне на интернет цензурата. Телефоните, произведени за европейския и американския пазар, не подлежат на същите ограничения и могат да използват неконтролирани приложения и сайтове, посочват британските разследващи.

Освен към Китай, част от телефоните са били пренасочвани и към Африка, където също има недостиг на устройства и високи продажни цени.

  • Организирани канали и редовни куриери

Един от задържаните е хванат с 10 мобилни телефона на летището в Лондон, след като се установило, че е летял над 200 пъти за година, пренасяйки малки пратки до Алжир. Там телефоните са препродавани, а куриерът се е връщал, за да вземе нови.

Британските власти определят схемата като високоорганизирана и доходоносна, с мрежа от посредници и разклонения в различни държави.

  • Лондон под обсада на джебчии — и туристите са най-честите жертви

80 000 телефона са били откраднати само през последната година в Лондон. Най-много инциденти се регистрират в центъра — около Биг Бен, Бъкингамския дворец и по "Оксфорд стрийт", където полицията преследва извършителите буквално сред тълпите туристи.
Много посетители вече се страхуват да използват открито телефоните си. Някои ги крият дълбоко в джобове или изобщо не ги носят.

Оказва се, че престъпниците не печелят само от препродажбата, а и от бързото разкодиране на лични данни. Един младеж е изгубил 21 000 паунда, след като банкова информация е била извлечена от телефона му, съобщиха от полицията.

Разследването започва случайно — жена успява да проследи своя откраднат телефон, с помощта на пенсиониран полицай, до склад близо до летище "Хийтроу". Там са открити над 1000 подготвени за износ устройства, което става повратна точка в акцията.

