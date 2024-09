Осъдиха 96-годишна баба, убила пешеходец

96-годишна баба получи условна присъда, след като се призна за виновна по обвинения за причиняване на смъртта на жена чрез опасно шофиране.

Джун Милс от Ейнсдейл получи 18-месечна условна присъда в Кралския съд на Ливърпул в понеделник.

Тя се призна за виновна за причиняването на смъртта на 76-годишната Бренда Джойс през август миналата година, след като блъсна жената и друг пешеходец, когато колата ѝ се качи на тротоара.

Смята се, че Милс е сред най-възрастните хора в Обединеното кралство, осъдени за смърт чрез опасно шофиране.

