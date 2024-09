Секс драма и безследно изчезване: Оправдаха заподозрени в убийство 20 г. по-късно

В един студен зимен ден през юни 2002 г. тийнейджърка с интелектуални затруднения изчезва безследно от Риверайна, в щата Нов Южен Уелс в Австралия.

Оттогава мистериозния случай на Амбър Хей завладява огромния австралийски земеделски регион поради зашеметяващо твърдение: че 19-годишната е била убита от бащата на петмесечното си бебе и съпругата му, така че че могат да вземат детето ѝ.

Две десетилетия по-късно Робърт и Ан Джийвс - и двамата на 64 години - бяха обвинени в нейното убийство, но в понеделник бяха оправдани след нашумял процес.

Съдия Джулия Лонерган установи, че прокурорите не са успели да докажат предполагаемия си мотив, като каза: "Случаите не се решават въз основа на слухове, спекулации или подозрения".

This is just so sad. No justice

Robert and Anne Geeves found not guilty of murdering 19-year-old mum Amber Haigh https://t.co/J0Cx9dKrTs via @ABCaustralia — youaintgunnalikethis (@youaintgunna) September 16, 2024

Семейство Джийвс са последните хора, които са видели Амбър жива. Те отдавна казват, че са я оставили на жп гара на 300 км от дома им в Кингсвейл - където тримата са живели по това време - за да може тя да посети умиращия си баща на 5 юни.

Въпреки обширните полицейски разследвания, коронарно разследване и награда от милион долара за информация, тялото ѝ никога не е намерено.

Прокурорите разчитаха на свидетелски показания и стотици документи в подкрепа на своята теория - че семейство Джийвс са “манипулирали” Амбър да роди бебето на Робърт и след това “премахнали” от уравнението“, когато тя не се отказа от попечителството.

Съдът чу, че двойката има възрастен син - който преди това е излизал с Амбър - но в началото на 2000 г. двойката все още “отчаяно иска друго дете, след като претърпява няколко спонтанни аборта и мъртво раждане".

Защитата обаче каза, че твърдението, че са убили Амбър, за да откраднат бебето ѝ, е неоснователно и че разследването на двойката - която е прекарала две години в затвора в очакване на съдебен процес - е погрешно от самото начало.

Те казаха на съда, че “мъгла от недоверие” е замъглила мнението на местната общност за двойката Джийвс поради историята на Робърт - която включва оправдателни присъди за убийството на бивш партньор, който е намерен прострелян в лицето в имота му, и обвинения в сексуално насилие включващи две ученички.

Адвокатите на заподозрените казаха, че това минало е създало “презумпция за вина”, която продължава десетилетия, и в крайна сметка “е заслепила” полицията, докато е търсила Амбър.

В продължение на девет седмици десетки свидетели дадоха показания за последните месеци от живота на тийнейджъра – описвайки "добра", но “уязвима ” млада жена, която се бореше да различи между “любов и експлоатация”.

Двама си спомнят как Амбър е споделяла истории за малтретиране с тях - включително случаи, в които Робърт Джийвс твърди, че я е напил, вързал я е и е правил секс с нея.

Robert and Anne Geeves, both 64, are accused of murdering their 19-year-old lodger, Amber Haigh, in 2002 and feeding her body to pigs to steal her baby, who was fathered by Robert.



The couple claims that on June 5, they drove Haigh to a train station near Sydney so she could… pic.twitter.com/ZD7eyt9BMG — Morbid Knowledge (@Morbidful) August 4, 2024

А синът на двойката Роби каза пред съда, че майка му е наричала бившата му приятелка като “сурогат” и че и двамата родители са се появили в дома му посред нощ с молба да приеме детето на Амбър като свой "малък брат”.

Прокуратурата също показва споразумение, което Амбър накара Робърт да подпише, обещавайки да не взема детето ѝ, както и завещание, което тя беше създала, предвиждащо леля ѝ да получи попечителството над бебето в случай на нейната смърт.

"Имаше малко признаци, в морето от доказателства в този случай, че на Амбър някога е била показана любовта, от която се нуждаеше или заслужаваше", каза съдия Лонерган, добавяйки, че няма съмнение, че тя е мъртва.

Но съдията в крайна сметка намери критичен “проблем” със случая на прокуратурата - нямаше “задоволителни доказателства”, че Ан и Робърт все още са имали желание за повече деца, когато Амбър забременява.

Тя разкритикува разказите на свидетели на обвинението и каза, че разследването се е съсредоточило върху "опровергаването на версията на Джийвс за събитията", вместо да разследва причината за изчезването на Амбър.

Съдия Лонерган нареди незабавно да бъдат освободени от ареста.

Robert and Anne Geeves, both 64,of New South Wales Australia, pleaded not guilty to the murder of mentally impaired 19-year-old Amber Haigh, in 2002, who was lodging with the couple along with her then-five-month-old son - fathered by Robert



R.I.P. 🙏 pic.twitter.com/GFLiWJR4vc — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 2, 2024

Роднините на Амбър бяха видимо разтърсени, като някои по-късно се разплакаха пред съда.

Тийнейджър "търси любов и утеха"

Обвинението и защитата бяха на едно и също мнение, че животът на Амбър е бил изключително труден и че смъртта ѝ е настъпила преждевременно.

“Амбър вървеше напред-назад между места и хора, търсейки любов и утеха. Тя така и не ги намери."

“Тя все още ги търсеше, когато изчезна", заключи съдията Лонерган.

Съдът чу, че Амбър е дошла в Кингсвейл - изолирано предградие близо до областния град Йънг - през 1990-те години, за да живее с пралеля си Стела Нийлън, след като е избягала от “дисфункционално ” детство в Сидни, помрачено от епилепсия, обучителни затруднения и жесток баща алкохолик.

Нийлън е живяла в съседство с Джийвс, които по това време са били на около 40 години и са били запознати с Амбър от 19-годишния им син Роби.

Съдът чу, че животът на Амбър в къщата на пралеля ѝ е непостоянен и понякога физически насилствен. Голяма част от напрежението произтича от романтичната връзка на Амбър с един от нейните братовчеди, която е довела до аборт на 14-годишна възраст.

В полицейски интервюта, пуснати в съда, Джийвс казаха, че са предложили убежище на Амбър и че тя е влязла в сексуална връзка с Робърт малко след това.

Джийвс казаха, че въпреки че връзката им с тийнейджъра може да е изглеждала “странна”, тримата “са се разбирали много добре”, като Ан е казала на полицията, че Амбър я вижда като майчина фигура.

Когато през 2001 г. стана ясно, че Амбър е забременяла с детето на Робърт, това предизвика разрив в местната общност и в крайна сметка води до прекъсване на връзката на Роби с родителите му - отчуждение, което все още е очевидно в съда в понеделник.

По всичко личи, че Амбър “обожава” сина си, но социални работници и приятели свидетелстваха, че тя също се е борила да се справи с непрестанните отговорности на майчинството, потенциално заради интелектуалните ѝ затруднения.

Семейство Джийвс твърдят, че са направили всичко възможно, за да помогнат на Амбър да се справи с тези предизвикателства и че са го направили без личен интерес.

И в решението си съдия Лонерган не намери “нищо зловещо” в тяхното “предоставяне на помощ” за Амбър и нейното дете.

Отброявайки подробностите по случая, тя отбеляза, че макар да е ясно, че Амбър е била “нападана и малтретирана” в детството си, прокуратурата не е успяла да установи как е починала.

Тя призна, че това е резултат, който оставя някои от “фактическите въпроси” в случая - който измъчва толкова много близки до него в продължение на десетилетия - неразрешени.

