Освободиха мъж, прекарал 50 г. в затвора за убийство, което не е извършил

М ъж, прекарал близо 50 години в затвора за убийство, е оправдан от съдия - той става най-дългогодишният затворник, обявен за невинен за престъпление. За това съобщи Sky News.

71-годишният Глин Симънс беше освободен през юли, след като прокурорите се съгласиха, че ключови доказателства по делото му не са били предадени на адвокатите му.

Във вторник окръжният съдия от окръг Оклахома Ейми Палъмбо го обяви за невинен.

"Този съд установява с ясни и убедителни доказателства, че престъплението, за което Симънс е бил осъден и лишен от свобода, не е извършено от него", се казва в решението.

Сега Симънс има право на обезщетение в размер до 175 000 долара от държавата за неправомерното лишаване от свобода.

Решението също така отваря възможност за федерално съдебно дело срещу град Оклахома и органите на реда, участвали в ареста и осъждането на Симънс, заяви в сряда адвокатът на защитата Джо Норууд.

Норууд добави, че обезщетението вероятно ще бъде изплатено след години.

