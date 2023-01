Убиецът "Страшният Пол": Подкаст разкри случай на повече от 25 години

К огато Пол Флорес е признат за виновен за убийството на 19-годишната Кристин Смарт през 1996 г., благодарение на показанията на Крис Ламбърт - водещ на подкаста "Your Own Backyard", всички били много изненадани, но това всъщност не е прецедент. Интересното в цялата ситуация е участието и отдадеността на Ламбърт, който се смята за главния виновник за разкриването на това убийство, неглижирано повече от 25 години.

"Емоцията започна да ме връхлита на вълни и аз просто започнах да плача", казва Ламбърт пред Vanity Fair в първото си интервю след обявяването на присъдата. "Мислех си за това откъде започна всичко, мислех си за отношенията ми със семейство Смарт".

Ламбърт започва да се занимава с изчезването на Кристин, студентка от Калифорнийския политехнически университет в Сан Луис Обиспо, родом от Стоктън, Калифорния, почти четири години преди денят на осъдителната присъда в съда. Той е само на осем години, когато Кристин изчезва безследно след парти извън кампуса. Ламбърт не познава Кристин или семейството ѝ. Той не е журналист, никога не е правил документален филм, почти изобщо не се е интересувал от истински престъпления. Но неговият подкаст за Кристин помага да се разнищи случай, който изглеждал, че никога няма да бъде разрешен.

Това не е първият случай, в който подкаст е помогнал за приключване на престъплението, което е отразявал - "Сериал", бащата на всички подкасти за престъпления, оказва огромно влияние върху темата на първия си сезон - Аднан Сайед, който наскоро беше освободен от затвора и оневинен, след като 23 години се бори с присъда за убийство. А разследващият подкаст "На тъмно" помогна за освобождаването на Къртис Флауърс, човек, съден шест пъти за едно и също престъпление.

Когато един подкаст - или документален филм, или новинарска статия, или книга, или друга медия с голяма аудитория - привлече повече внимание към дадено престъпление, то достига до цяла нова група хора, които оказват натиск върху разследващите и тези, които биха могли да разполагат с информация, с която да помогнат.

Обикновено обаче в тези проекти се използва екип от опитни репортери, които са добре запознати с изкуството на интервюирането и разследването. Ламбърт обаче е просто човек с евтин микрофон и образа на избледняващ билборд за изчезнали хора от детството му, който го преследват.

A true-crime podcast just helped investigators crack a murder mystery from 1996. The podcast, Your Own Backyard, led officers to arrest a father and son in the disappearance of Kristin Smart. pic.twitter.com/BYp2kRZvcy — Steve Kuzj (@SteveKuzj) April 14, 2021

"Как стигнах дотук - сам да правя документален филм за този случай? Не знам. Току-що проверих и според профила ми в LinkedIn съм музикант и звукозаписен инженер", казва Ламбърт в първия епизод на подкаста си. "Поне веднъж на ден се питам: Какво правиш?"

Ламбърт е 34-годишен мъж, израснал в малкото градче Оркут в окръг Санта Барбара, Калифорния. Живее на около половин час от кампуса на Калифорнийския политехнически държавен университет - или Кал Поли, както го наричат - и си спомня как минава покрай билборд с усмихнатото лице на колежанина, на който е обявена награда от 75 000 долара за информация, която би помогнала на случая.

Историята на Кристин Смарт се появява за известно време в местните новини, но в крайна сметка потъва и остава неразкрита. Никой вече не говорел за нея, но този билборд остава, а снимката на Кристин избледнявала с всяка година.

"Това беше наистина моментът, в който от идея в тетрадката се превърна в нещо като: "Уау, тук има някакви реални възможности. И аз мога да го направя."

През май 2018 г. той си спомя за онзи стар билборд и се зачудил какво ли се е случило. Разбира, че случаят далеч не е разгадан.

"Ами ако направя документален филм?" Никога не бил правил документален филм, но изпратил по имейл на приятелката си линк към статията в "Лос Анджелис Таймс" и написал: "Ще разреша този случай".

Той случайно споменал идеята на своя приятелка на едно парти. Тя му казала, че също си спомня историята за Кристин Смарт от времето, когато е растяла. На следващия ден изпратила имейл на Ламбърт:

"Не мога да повярвам, че не ти казах - ходих на училище с момчето, което я придружи до вкъщи онази вечер. Ходих с него в гимназията."

Ламбърт я попитал какво си спомня за него.

"Всички го наричахме "Страшният Пол."

Ламбърт разговаря с приятелката си, която го запознава с други хора, познаващи Флорес, който е основният заподозрян по случая с Кристин. Ламбърт поставил микрофона на кухненската си маса и започнал да звъни на други хора, споменати в новинарските клипове, които били свързани със случая или познавали Кристин. И така започнал.

Тогава, в един облачен ден през февруари 2019 г., в същия ден, в който публикувал в YouTube тийзър за "Your Own Backyard", новият му подкаст за изчезването на Кристин Смарт, той отива на плажния мемориал, организиран от някои от приятелите на Кристин в чест на 42-ия ѝ рожден ден.

В крайна сметка завалява дъжд и повечето хора се разотиват по домовете си, но Ламбърт остава и известно време седи в колата си. Когато дъждът спрял, той излязал на плажа със звукозаписното си оборудване, за да заснеме няколко аудиозаписа на дъжда и океана. Някой се приближил с балон. Това била Денис Смарт, майката на Кристин.

Ламбърт се представил и двамата си поговорили. Дениз го поканила на вечеря за семейството и близки приятели, като си мислела, че той вероятно ще откаже. Но той се съгласил и от този момент Ламбърт и семейство Смарт започнали постоянна комуникация. Той не познавал Кристин, нито пък се смятал за почитател на истинските престъпления или за някакъв любител на детективската работа - просто не можел да спре да мисли за историята.

Денис казва, че веднага е почувствала, че може да се довери на Ламбърт. В един особено трогателен момент от подкаста семейство Смарт предава на Ламбърт тетрадката, която са държали до телефона си в продължение на десетилетия, отбелязвайки всеки напредък по случая.

Kristin Smart, a 19-year-old student at California Polytechnic University, was last seen with fellow freshman Paul Flores in May 1996, walking to her dorm.



On Tuesday, more than a quarter-century later, a California jury found Flores guilty in her murder.https://t.co/HyV89fThA2 — The Washington Post (@washingtonpost) October 19, 2022

"Сигурна съм, че и преди сте срещали хора, на които просто се доверявате", казва Денис пред Vanity Fair. "Усетих в него човек с голямо сърце, който очевидно беше толкова скромен, но същевременно ангажиращ. Той не е манипулатор. Той се вслушва. И това ме впечатли най-много."

В оригиналните шест епизода на "Your Own Backyard" Ламбърт интервюира семейството и приятелите на Крис, както и хората, които са били с нея в последния ден от живота ѝ, когато тя отива на парти в петък на уикенда на Деня на паметта през 1996 г. Същата вечер Кристин си тръгва от партито с приятелка и друг студент от Калифорнийския университет на име Пол Флорес - този, за когото Ламбърт е казал, че приятелката му го нарича "Страшният Пол". Въпреки че Ламбърт изследва възможността за други заподозрени в своето проучване, до втори епизод подкастът се фокусира предимно върху Флорес.

Подкастът бързо придобива популярност. Според Ламбърт до края на първия ден, в който е публикуван първият епизод, са го слушали около 75 000 души. С нарастването на броя на слушателите, все повече хора се свързват с Ламбърт, за да разкажат спомените си за Кристин, партито и Флорес.

В хода на подкаста се очертава ясна картина на Флорес като човек, който според многобройни източници се е възползвал от пияни жени и ги е насилвал. Няколко жени обвиняват Флорес в сексуално посегателство - обвинения, които ще бъдат повдигнати и по време на съдебния процес. Но в края на шести епизод "Your Own Backyard" завършва като всички останали истории за Кристин: неразкрита.

Тогава, няколко дни след излъчването на шести епизод през ноември 2019 г., Ламбърт получава имейл от шерифския отдел в окръг Сан Луис Обиспо. Той се е свързал с тях, докато записвал подкаста, но така и не е получил разрешение за интервю. Разследващите са били впечатлени от работата му и са били готови да разговарят.

След интервюто Ламбърт започва да работи с шерифския отдел, като им разказва за източниците, които са се свързали с него чрез подкаста, и предлага на правоприлагащите органи да разпитат първо тях. Изведнъж случаят "Смарт" отново се раздвижва, при това бързо. През април 2020 г. източниците на Ламбърт му казват да отиде незабавно в дома на Флорес - улицата е блокирана и е наводнена с полицаи. Била издадена заповед за обиск на дома на Пол Флорес и от офиса на шерифа потвърдили, че търсят "специфични предмети с доказателства".

През април 2021 г. Пол Флорес е арестуван по подозрение в убийство заедно с баща си Рубен, който е заподозрян, че е помогнал на сина си да се отърве от тялото на Кристин, и е обвинен в съучастие след деянието.

GUILTY VERDICT IN KRISTIN SMART MURDER: A California jury finding 45-year-old Paul Flores guilty of the murder of college freshman, Kristin Smart who vanished in 1996. His father, accused of helping him dispose of Smarts' body, was acquitted of all charges. @MonaKAbdi has more. pic.twitter.com/lR5D9xuPvd — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 19, 2022

Подкастът "Your Own Backyard" се завръща и се актуализира почти в реално време, с нов епизод месеци след ареста. Интересът към Ламбърт и подкаста достигнал крайна степен - започнали да му се обаждат продуценти, които искали да превърнат подкаста в стрийминг сериал.

"Имаше продуценти, които долетяха, срещнаха се с мен и бяха разпечатали презентация на PowerPoint, за това какъв ще бъде всеки епизод от поредицата на Netflix", казва Ламбърт. "И в общи линии това беше просто преразказ на това, което вече бях направил в подкаста, но с камери".

Ламбърт решава да не прави сериал - не вижда полза от това да преразказва това, което вече е разкрил в подкаста си, и смята, че камерите може да накарат източниците му, някои от които са анонимни, да се чувстват неудобно.

Не само това, но и етичният въпрос за печелене на пари от трагедията на семейство Смарт. Още в началото на подкаста той напуснал работата си в продуцентско студио, тъй като се борел с професионалното пренатоварване и търсел нещо ново, и решил да не включва реклами в епизодите, защото те прекъсвали потока на разказа, да не говорим за специфичния въпрос за печеленето на прави от най-лошото нещо, което може да се случи на едно семейство.

Трудно е да се каже доколко "Your Own Backyard" е дало тласък на разследването, което продължава от изчезването на Кристин - то никога не е било официално, макар че за обществеността разследващите не изглеждат заинтересовани, докато не се появява Ламбърт. Ако попитате следователите обаче, те настояват, че нещата са се движили зад кулисите през цялото време.

"Когато за първи път се запознах със семейство Смарт през 2009 г., им обещах да направя всичко възможно като шериф, за да възтържествува справедливостта за Кристин", казва в изявление шерифът на окръг Сан Луис Обиспо Йън Паркинсън.

"Благодарен съм на Крис Ламбърт и неговия подкаст за това, че помогна да се привлече национално внимание към случая, в резултат на което хората се отзоваха, за да споделят своите истории, съвети и прозрения за това какво се е случило с Кристин. Крис успя да запълни част от пъзела заедно с отдадените членове на шерифската служба, които работиха по случая през годините, и с окръжната прокуратура, която успешно води делото."

Частицата от пъзела на Ламбърт става по-очевидна, когато през юли започва съдебния процес за Пол и Рубен Флорес. По време на досъдебното производство става ясно, че в подслушан телефонен разговор между Пол и майка му Сюзън тя е казала на сина си да започне да слуша подкаста. През първите седмици на процеса защитата се опитва да използва подкаста, за да хвърли съмнение върху версията на обвинението, като заявява, че Пол и Рубен не биха преместили тялото на Кристин, когато обвинението предложи, защото това е станало "след излизането на подкаста", когато вниманието към случая е било повишено. През седмата седмица защитата проучва стратегията на шерифския отдел за изтичане на информация към подкаста на Ламбърт.

Всъщност самият Ламбърт е призован да свидетелства два пъти - веднъж по време на досъдебното производство и веднъж по време на процеса.

Адвокатът на Пол твърди, че Ламбърт по невнимание се е превърнал в свидетел, докато е интервюирал ключови свидетели за своя подкаст. Въпреки че Ламбърт винаги се е представял като човек, който не е медия, сега той официално е класифициран като такъв и му е предсотавено място заедно с другите репортери по време на процеса, като следва да си води подробни бележки, които по-късно ще прочете за новия сезон на своя подкаст, посветен на процеса.

В последния ден на процеса Ламбърт се нарежда на опашка с останалите репортери, за да чака значката си и да влезе в съдебната зала. Медийните пропуски са раздадени по номера в зависимост от това кога е пристигнал всеки репортер. Този ден Ламбърт бил четвърти или пети, но когато стигнал, останалите репортери, отразяващи делото му дават номер едно.

След обявяването на присъдата Денис Смарт, майката на жертвата, отишла при Ламбърт и закачила лилава панделка на ризата му. Лилавото бил любимият цвят на Кристин. След това Ламбърт излязъл от съдебната зала, за да съобщи присъдата в Twitter.

Kristen Smart's family have released a statement following Paul Flores' conviction of her murder: "Our faith in the justice system has been renewed by knowing the man who took Kristin's life will no longer be free to abuse another family or victim." https://t.co/uwPBM093eF — Rolling Stone (@RollingStone) October 19, 2022

Ламбърт все още не е пуснал последния епизод на подкаста си - този, който ще обобщи последния ден в съда. Той изчаква до произнасянето на присъдата на 10 март - Пол Флорес е заплашен от 25 години до доживотен затвор и ще може да обжалва присъдата след произнасянето ѝ.

Ламбърт не е сигурен какво ще се случи по-нататък за него. Предстои му да разкаже още от историята на Кристин - задкулисни подробности от съдебния процес, включително интервюта с някои от съдебните заседатели, и продължаващото издирване на останките ѝ. Историята ѝ е по-завършена, отколкото преди, но не е пълна. Възможно е да има още епизоди на подкаста - той казва, че когато е проверявал за последен път, повече от 24 милиона души са свалили подкаста преди прочитането на присъдата - и обмисля възможността за книга. Но засега иска да си поеме дъх за първи път от четири години.