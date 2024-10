В разгара на масовите протести: Орбан беше освиркан в Грузия

У нгарският министър-председател Виктор Орбан пристигна в Грузия в понеделник в момент, когато политическите сътресения ескалират след оспорваните избори, които бяха белязани от насилие, обвинения във фалшифициране на вота и сплашване. Това предаде Deutsche Welle .

Орбан пристигна в столицата Тбилиси два дни след като управляващата партия „Грузинска мечта“ обяви, че е спечелила националните избори в страната с почти 54% от гласовете. Централната избирателна комисия на страната потвърди резултата.

Международните наблюдатели, включително Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), обаче изтъкнаха многобройните недостатъци на изборите. Опозиционните партии остро оспорват резултатите, а президентът Саломе Зурабишвили се закани да не признае резултатите и настоя, че това е „руска специална операция“. На свой ред Орбан поздрави „Грузинска мечта“ часове преди публикуването на официалните резултати в неделя, като похвали „съкрушителната им победа“.

Протестиращи освиркват Орбан в Тбилиси

В момента в столицата се провеждат масови демонстрации, а в онлайн видео се вижда как Орбан е бурно освиркван, докато излиза от хотела си рано вечерта в понеделник.

Гласуването през уикенда се смяташе за решаващо за това дали Грузия ще спре демократичното си отстъпление и ще се върне по пътя на интеграцията в ЕС, или ще се превърне в авторитарна държава в сферата на влияние на Русия.

Политическо насилие и нарушения: Как протекоха изборите в Грузия

Резултатът от гласуването беше шок за Европа, тъй като грузинските гласоподаватели изглежда се отдръпнаха от проевропейските партии, за които националистическата „Грузинска мечта“ твърдеше, че ще въвлекат Грузия в конфронтация с Русия. В понеделник Кремъл отхвърли обвиненията за намеса, като настоя, че Западът се опитва да дестабилизира страната.

Русия нахлу в Грузия - бивша част от Съветския съюз - през 2008 г. и продължава да контролира около 20% от територията на страната. Основателят и ръководител на „Грузинска мечта“ Бидзина Иванишвили, милиардер в сянка, натрупал богатството си в Русия, е възприеман като приятелски настроен към Кремъл, въпреки че официално обещава да вкара Грузия в ЕС.

Борел от ЕС: Орбан не представлява Европейския съюз

Орбан, който в момента е ротационен председател на ЕС и миналата седмица сравни Брюксел с нахлуващи съветски войници, се включи в платформата X в понеделник, за да напише: „Грузия е консервативна, християнска и проевропейска държава. Вместо безполезни поучения, те се нуждаят от нашата подкрепа по европейския си път“.

Орбан често е в конфликт с партньорите си от ЕС и НАТО заради собствените си авторитарни тенденции, както и заради увъртанията си към руския президент Владимир Путин. Унгарският лидер не координира посещението си в Тбилиси с Брюксел, което накара топ дипломата на ЕС Жозеп Борел да заяви: „Каквото и да каже Орбан по време на посещението си, той не представлява Европейския съюз.“

ЕС настоява Грузия да разследва предполагаемите изборни нередности

Подобно раздразнение Орбан предизвика и през юли, като предприе собствена „мирна мисия“ до Москва и Пекин, след като пое шестмесечното ротационно председателство, но без да се консултира предварително с партньорите от ЕС.

САЩ, ЕС и НАТО поискаха пълно разследване на съобщенията за нередности при гласуването през уикенда.

* Във видеото: Изборите в Грузия: И правителството, и опозицията се обявиха за победители

