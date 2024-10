Политическо насилие и нарушения: Как протекоха изборите в Грузия

Р ешаващият общонационален вот, на който управляващата партия в Грузия постигна категорична победа, беше помрачен от политическо насилие и нередности, предупреди западната мисия за наблюдение на изборите в южнокавказката страна. Това предаде Politico.

На пресконференция в Тбилиси в неделя Паскал Ализар, френски сенатор и специален координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), заяви, че купуването на гласове и „дисбалансът във финансовите ресурси, разединяващата атмосфера на кампанията и неотдавнашните законодателни изменения са били повод за сериозно безпокойство по време на този изборен процес“.

Според Антонио Лопес-Истурис Уайт, ръководител на делегацията на Европейския парламент, „по време на предизборната кампания управляващата партия използваше антизападна и враждебна реторика, насочена срещу демократичните партньори на Грузия, по-специално Европейския съюз, неговите политици и дипломати, насърчаваше руската дезинформация, манипулации и конспиративни теории“. „Изразяваме дълбока загриженост относно отстъплението на демокрацията в Грузия. Провеждането на вчерашните избори за съжаление е доказателство в тази насока. Опасяваме се, че климатът на омраза и сплашване, на който станахме свидетели в изборния ден, може сериозно да подкопае политическия процес в Грузия“, коментира Уайт. Той допълни, че в играта е участвала „сложна, широко разпространена и добре организирана схема“.

Съвместната мисия на ОССЕ, Европейския парламент, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на НАТО разположи около 500 наблюдатели в цялата страна.

Резултатите, публикувани от Централната избирателна комисия на Грузия, показват, че управляващата партия „Грузинска мечта“ е получила 53% от гласовете, докато обединената опозиционна коалиция е събрала 38%. Бидзина Иванишвили, председател на „Грузинска мечта“, е заявил пред Politico на митинг в изборната нощ, че резултатът е „голяма победа“ за неговата партия.

