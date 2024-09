Латвия съобщи, че руски дрон е нарушил въздушното ѝ пространство

Д ве страни членки на НАТО заявиха в днес, че руски безпилотни самолети са нарушили въздушното им пространство. Един дрон навлязъл в Румъния по време на нощните атаки срещу съседна Украйна, а друг се е разбил в източната част на Латвия предишния ден, предаде АП.

Един дрон е навлязъл на румънска територия рано тази сутрин, когато Москва е нанасяла удари по "цивилни обекти и пристанищна инфраструктура" от другата страна на река Дунав в Украйна, съобщи Министерството отбраната на Румъния. Заради това бе обявена въздушна тревога в два окръга. Министерството добави, че Букурещ е разположил военни самолети Ф-16 за наблюдение на въздушното си пространство и е издал текстови предупреждения за жителите на два източни региона.

Руски дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, Букурещ реагира остро

По-късно днес министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс заяви, че руски дрон е паднал вчера близо до град Резекне и вероятно е влязъл случайно на територията на Латвия от съседен Беларус.

