Осем души са осъдени за помагачество в обезглавяването на учител

О сем души бяха осъдени във Франция във връзка с мотивираното от ислямизъм убийство на учителя Самюел Пати преди четири години, предаде Франс прес.

Те ще трябва да прекарат между една и 16 години в затвора, постановиха вчера съдиите в Париж, според съобщения в няколко френски медии.

Пати, 47-годишен учител по история, беше убит и обезглавен от 18-годишен младеж в предградие на Париж. Полицията застреля нападателя, който има руско-чеченски корени. Престъплението, което беше определено от френските власти като терористичен акт, мотивиран от ислямизъм, предизвика възмущение във Франция и по света.

Преди инцидента учителят е бил очернен в интернет, защото е показал карикатури на пророка Мохамед в клас като пример за свобода на изразяване, което е накарало убиеца да го нападне.

Двама от приятелите на извършителя са осъдени на 16 години затвор за съучастието си.

Твърди се, че те са били запознати с плановете му и са придружавали извършителя при закупуването на оръжия, както и са го карали до мястото на престъплението.

До самия край на процеса те твърдят, че не са имали представа за истинските му намерения.

Сред другите осъдени са бащата на ученичката, за която се твърди, че е разпространила обвиненията срещу Пати, и ислямски проповедник. Те са осъдени съответно на 13 и 15 години затвор.

