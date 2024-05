"Ние не одобряваме това": Орбан с коментар за военната подкрепа за Украйна

У нгария ще се стреми да се откаже от всякакви операции на НАТО в подкрепа на Украйна, заяви днес премиерът Виктор Орбан, намеквайки, че военният съюз и Европейският съюз се насочват към по-пряк конфликт с Русия, предаде Асошиейтед прес.

Орбан заяви пред държавното радио, че Унгария се противопоставя на план, който НАТО обмисля, за да предостави по-предвидима военна подкрепа на Украйна през следващите години, за да отблъсне пълномащабна инвазия на Москва, тъй като по-добре въоръжените руски войски установяват контрол на бойното поле.

"Ние не одобряваме това, нито искаме да участваме във финансова или оръжейна подкрепа (за Украйна), дори в рамките на НАТО", каза Орбан и добави, че Унгария е заела позиция на "неучастващ" в евентуални операции на НАТО в помощ на Киев.

The Hungarian government is reassessing its country's role in NATO because it does not want to participate in its military mission in Ukraine - Orban. pic.twitter.com/Uo3RBD7357