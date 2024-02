Седмицата на Путин започна ужасно: Швеция преодоля последното препятствие по пътя за членство в НАТО

Ш веция преодоля последното препятствие в стремежа си да се присъедини към НАТО - стъпка, която руският президент Владимир Путин не подкрепя.

Това пише в свой анализ Newsweek.

В понеделник унгарският парламент гласува за ратифициране на кандидатурата на Швеция за присъединяване към военния съюз, въпреки че унгарският министър-председател Виктор Орбан е смятан за един от малкото съюзници на Путин в НАТО. За да се присъедини към НАТО, една страна се нуждае от единодушната подкрепа на всички членове на алианса, а Унгария беше последният въздържал се да одобри Швеция, след като Турция ратифицира молбата на страната през януари, припомня Newsweek.

Путин открито се противопоставя на разширяването на НАТО и посочва възможността за разрастване на алианса като едно от основанията за нахлуването си в Украйна. Въпреки това именно войната в Украйна подтикна Финландия и Швеция да подадат едновременно кандидатурите си за присъединяване към НАТО през май 2022 г. Финландия стана член на НАТО през април 2023 г.

Унгария ратифицира членството на Швеция в НАТО

Гласуването в унгарския парламент с огромно мнозинство подкрепи ратификацията на Швеция със 188 гласа "за" и 6 "против".

Орбан дори публично подкрепи кандидатурата на Швеция. Според Асошиейтед прес министър-председателят е заявил пред депутатите преди гласуването: "Военното сътрудничество между Швеция и Унгария и присъединяването на Швеция към НАТО укрепват сигурността на Унгария".

Гласуването в понеделник се състоя след среща в петък между Орбан и шведския министър-председател Улф Кристерсон, по време на която те са уредили някои продължителни дипломатически напрежения.

"Днес е исторически ден. Парламентите на всички държави - членки на НАТО, вече гласуваха в подкрепа на присъединяването на Швеция към НАТО. Швеция е готова да поеме своята отговорност за евроатлантическата сигурност", написа Кристерсон в X.

