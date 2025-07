Трагедия в Румъния: Мечка уби мотоциклетист на прочут планински път

М отоциклетист загина в Румъния, след като беше нападнат от мечка на най-известният планински път Трансфъгъръшан, предава Диджи24.

Шокиращият инцидент е станал близо до прохода Видрару, в район, който е силно посещаван от туристи. Местните жители са получили предупреждение с румънската система „Ро-Алърт“ (Ro-Alert).

„Тази сутрин жандармеристите от Арджеш са били уведомени чрез няколко обаждания на спешния телефон 112 от граждани, пътуващи по Трансфъгъръшан, относно факта, че мотоциклетист е бил нападнат от мечка. Силите на реда са се придвижили до посочения район, където са открили превозното средство, използвано от жертвата. След това са очертали зоната за безопасност и са поискали съдействието на Инспектората за извънредни ситуации в Арджеш и на Полицейския инспекторат в Арджеш“, става ясно от прессъобщение на местните власти.

Според разпространената информация мотоциклетистът е бил част от група туристи, спрели отстрани на пътя. В този момент мечката се появила и нападнала жертвата и я е завлякла в гората, към района на езерото Видрару. Превозното средство, което е управлявал мъжът, е регистрирано в Италия, а той изглежда е бил чуждестранен гражданин.

На място екипите за интервенция са открили следи от кръв и фрагменти от екипировката на мотоциклетиста. В ход е мащабна операция, в която участват пожарникари, планинска полиция, планински спасители и водолази, които се опитват да извадят тялото на жертвата от гористата местност. Властите са издали предупреждения за туристите, които минават по планински пътеки или пътища в близост до гори: да не се приближават до диви животни, да не се опитват да ги хранят или да правят снимки с тях, дори и да изглеждат безобидни.

