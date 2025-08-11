Свят

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Певецът обяснява, че звукът от двигателите на дроновете за него не е просто равномерен шум, както за повечето хора, а се състои от отделни тонове

11 август 2025, 18:49
О перен певец и член на противодронен екип, Тарас Бережански разказва в интервю за „Укринформ“ как музикалният му слух му помага да разпознава броя на атакуващите вражески дронове в небето.

(Във видеото: Вашингтон иска Украйна на срещата между Тръмп и Путин)

Певецът обяснява, че звукът от двигателите на дроновете за него не е просто равномерен шум, както за повечето хора, а се състои от отделни тонове.

Украйна обвини шестима души, сред които и депутат, в корупция

„Музикалният ми слух понякога ми позволява да различа колко дрона летят. За някои хора звукът е продължителен и непрекъснат, но аз мога да чуя, когато има повече от един работещ двигател. Това ми помага да се ориентирам по-добре в пространството и да определям движението на вражеските атаки по-точно чрез звука. Въпреки че звукът леко се забавя и понякога може да бъде подвеждащ“, казва той.

Русия удари Украйна с ракета и дронове

Въпреки творческата си професия, Бережански редовно поема бойни дежурства като зенитен картечар. Мобилната огнева група, от която е част, участва във въздушната защита на Киев.

Заслужилият артист Тарас Бережански е солист на Националната опера и балет на Лвов „Соломия Крушелницка“ и на Националната филхармония на Украйна.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Тарас Бережански оперен певец противодронен екип дронове музикален слух въздушна защита Украйна бойни дежурства Лвовска опера война
