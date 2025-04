У крайна може да бъде разделена като Берлин след Втората световна война в рамките на мирно споразумение, предложи специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна и Русия Кийт Келог.

Предложението

Генерал-лейтенантът в оставка заяви в интервю за авторитетното издание „Таймс“, че британските и френските войски биха могли да приемат зони за контрол в западната част на страната, формирайки „сили за успокояване“. Армията на Русия може да остане в окупирания изток, а между тях да има украински сили и демилитаризирана зона, каза Келог, който преди това е бил съветник по националната сигурност на вицепрезидента Майк Пенс (по време на първия мандат на Тръмп).

Водените от Англия и Франция сили западно от река Днепър, която разделя Украйна от север на юг, „изобщо няма да бъдат провокативни“ за Кремъл, каза той.

