С пециализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обявиха, че са повдигнали обвинения срещу шестима души, сред които депутат и бивш ръководител на областната държавна администрация на Луганск, за участие в схема за присвояване на средства при закупуването на дронове и оборудване за заглушаване за армията, предаде Укринформ.

Едно от установените нарушения е при покупката на системи за радиоелектрона борба, пише в публикувано в "Телеграм" изявление на САП. Членовете на групата умишлено са завишили цените в договора, за да получат незаконни облаги в размер до 30%. Подобен случай имало и при поръчката на Еф Пи Ви (FPV) дронове (безпилотни летателни апарати с управление "от първо лице"). Цената на оборудването по договор е била 240 000 долара и е била умишлено завишена с около 80 000 долара, пише в изявлението на САП.

Zelensky Party Lawmaker Among Ukraine Officials Arrested over Corruption: Report



We sent billions of our tax dollars to Ukraine!

It makes me so angry!



Multiple military and political officials in Ukraine, reportedly including a lawmaker from President Zelensky’s party, have… pic.twitter.com/l51uShPkd1