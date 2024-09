“Операция Чук-Чук”: Мадуро смени датата на Коледа

“Какво се случи с Коледа?” веднъж попита Франк Синатра. Във Венецуела отговорът е, че е преместена за октомври.

Aвторитарният лидер Николас Мадуро обяви този понеделник, че тазгодишните празници ще започнат през октомври. Странното съобщение идва в разгара на политически несредици и на репресиите на правителството на Мадуро срещу венецуелците.

“Септември мирише на Коледа!” Мадуро каза в седмичното си телевизионно шоу в понеделник.

