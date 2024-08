Опозицията във Венецуела протестира за спорната победа на президентските избори (ВИДЕО/СНИМКИ)

В енецуелската политическа опозиция и нейните поддръжници снощи се събраха в градове из цялата страна, за да поискат да бъде призната категоричната победа на техния кандидат на президентските избори преди близо три седмици, предаде Ройтерс.

„Никой няма да ме накара да млъкна“: Мадуро „спря“ социалната мрежа X за 10 дни

(*Във видеото: Дестабилизиращи и терористични актове: Напрежението във Венецуела нараства)

Избирателният орган на страната, смятан от опозицията за подвластен на управляващата партия, заяви, че президентът Николас Мадуро е спечелил третия си мандат на изборите на 28 юли с малко под 52% от гласовете.

Опозицията, водена от бившия депутат Мария Корина Мачадо, обаче публикува в интернет 83% от резултатите от машинното гласуване, като според нея от тях става ясно, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес е спечелил сериозна подкрепа от 67%.

Оспорването на вота хвърли икономически закъсалата страна в политическа криза, а правителствените репресии срещу протестите доведоха до най-малко 2400 ареста. Сблъсъците, свързани с протестите, доведоха и до най-малко 23 смъртни случая.

ЕС: Победата на Мадуро на изборите във Венецуела не може да бъде призната

Международната общност предложи редица решения за преодоляване на продължаващата от близо три седмици криза, включително нови избори, но повечето от тях бяха категорично отхвърлени както от управляващата партия, така и от опозицията.

В столицата Каракас над пет хиляди души се събраха в източната част на града, по протежение на главната улица. В Маракайбо, в северозападната част на Венецуела, се събраха стотици хора.

🇻🇪 PROTESTS IN VENEZUELA’S MÉRIDA AGAINST MADURO



Protesters took to the streets of Avenida Las Américas in Mérida, Venezuela, to demonstrate against Maduro's regime.pic.twitter.com/jExiajRM2q https://t.co/2GHjqK9R5B