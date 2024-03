"Опенхаймер" разбуни духовете: Има ли реална заплаха за ядрена война

М иналото лято филмът "Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан завладя киноманите по света, като влезе в историята като най-касовия биографичен филм в историята. И след като вече беше спечелил големи награди "Златен глобус" и БАФТА, филмът закри сезона на наградите, като спечели "Оскар" миналия уикенд.

Филмът даде нова информация за уникалната, разрушителна сила, която отприщва творението на Робърт Опенхаймер. Първото и единственото ядрено оръжие, използвано някога - "Little Boy", пуснато в Хирошима, и "Fat Man" в Нагасаки - съдържаха еквивалента на съответно 15 000 и 21 000 тона тротил, убивайки над 100 000 души и причинявайки дългосрочни здравни, психологически, икономически и екологични щети, посочва Стейси.

За сравнение, най-мощните ядрени бомби в света днес произвеждат над 1,2 мегатона тротил - 60 пъти повече от бомбите на Опенхаймер.

Подобно на Опенхаймер, генерал Лесли Гроувс и тогавашния президент на САЩ Хари С. Труман, днешните лидери отново са изправени пред огромен морален и стратегически избор в зората на нова технологична ера. Цялата тежест на ядреното опустошение е в ръцете само на няколко лидери. Техните решения имат големи последици за човечеството - и това не бива да се оставя на случайността, категоричен е авторът.

Признавайки невъобразимия ужас, който би отприщил един съвременен ядрен конфликт, още през януари 2022 г. всичките петима лидери, които имат достъп до ядрено оръжие потвърдиха, че ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води, предава Politico.

И все пак сме свидетели на безотговорното ядрено дрънкане на руския президент Владимир Путин около пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Появиха се обезпокоителни съобщения за използване на ядрени оръжия - нахлуването на врага в територия, унищожаването на системите за доставка на стратегически оръжия и дори използването на конвенционални оръжия се считат за екзистенциална заплаха за руската държавност, посочва Греъм Стейси.

И въпреки че Москва отхвърля тази политика, подобна двусмисленост привидно насочва към съобщаване на възможностите за "първи удар", които с право трябва да бъдат осъдени и внимателно оценени, коментира той.

От друга страна, Китай продължава да притиска държавите да поемат политически ангажименти за универсализиране на политиката за забрана на употреба на ядрено оръжие, като същевременно продължава развитието на собствения си арсенал при тревожна липса на прозрачност - дилема, която допълнително усложнява и без това сложната и опасна геополитическа шахматна дъска, посоча Стейси.

Междувременно на Запад - привидно без много публични дискусии или коментари - се наблюдава тревожна тенденция към декларации, че държавите могат да използват ядрени оръжия за възпиране на "неядрени заплахи", като отново се понижава т.нар. ядрен праг в опит да се осигури бързо решение на предизвикателства.

В този много критичен момент "Опенхаймер" върна дискусиите за ядрените оръжия в публичното пространство. И макар че вниманието несъмнено ще се оттегли, продължаващата обществена ангажираност по тези въпроси не трябва да намалява. Гражданската ангажираност формира политиката, а във време на нарастващи ядрени рискове и все по-голямо изкушение за държавите да станат по-зависими от ядрените си оръжия, обществото заслужава по-добро разбиране на това кога и защо може да бъде използвано катастрофално оръжие, допълва авторът.

Например през 2021 г. британското правителство заяви, че макар да няма да използва ядрени оръжия срещу нито една неядрена държава, остава отворено за преразглеждане на политиката си, ако някоя заплаха от "нововъзникващи технологии" със "сравнимо въздействие" направи необходимо използването на ядрено оръжие. По подобен начин през 2022 г. САЩ заявиха, че целта на ядрения им арсенал е да възпира както ядрени, така и неядрени "атаки на стратегическо ниво". Проблематично е обаче, че нито Обединеното кралство, нито САЩ са уточнили какво може да означава "сравнимо въздействие" или "атака на стратегическо ниво".

Тези политики не само понижават прага за използване на ядрени оръжия и увеличават глобалните ядрени рискове, но може би дори не са осъществими, тъй като повечето съвременни заплахи срещу държавите вече са извън военната сфера, посоча Стейси.

Макар да е почти невъзможно ядрен удар да остане незабелязан, същото не важи за нововъзникващите технологии като изкуствения интелект и автономните системи. Поради самия си замисъл тези технологии са до голяма степен демократизирани и необвързани с едно правителство. Например, предизвикателството на атрибуцията в киберпространството е добре документирано и въпреки че кибератаките са свързани с хакерски групи, спонсорирани от държавата, тези групи не биха могли да бъдат лесно възпрени от заплахата за ядрен удар, казва той.

Както е отбелязано в парламентарен доклад на Обединеното кралство от 2021 г. относно оценката на риска и намаляването му, днешните рискове за сигурността не се съобразяват с националните граници, а по-скоро имат международно въздействие и изискват глобални реакции. В тази нова среда правителствата трябва да се съсредоточат върху развитието на националната си устойчивост и готовност за смекчаване на заплахите - а не само да използват тъпия и ужасяващ инструмент на ядрените оръжия като панацея, посочва още Стейси.

Увеличаването на и без това ужасяващата роля на ядрените оръжия във външната политика подкопава моралната и правната позиция на ядрените държави. Логиката и доказателствата, стоящи зад настоящата политика на Великобритания и САЩ, които разчитат на ядрените оръжия като панацея, трябва да бъдат подложени на по-засилен обществен и парламентарен контрол - какъвто би трябвало да бъде случаят с отворените демокрации, които твърдят, че имат прозрачни ядрени политики, коментира авторът.

В условията на нарастваща глобална нестабилност и технологична несигурност е наложително държавите да проучат неядрени решения, които наблягат на международното сътрудничество, дипломацията и обществената устойчивост. И тук има възможност Обединеното кралство и САЩ да бъдат водещи в международното право и договорите, които по-ефективно реагират на неядрени стратегически заплахи.

Вместо да прибягват до стари наръчници, както политиците, така и обществеността трябва да оценят, че нововъзникващите технологии изискват нов начин на мислене при тяхното управление и нови правни конструкции за регулиране на тяхното разпространение, развитие и контрол. Неотдавнашните международни усилия като срещата на високо равнище за безопасността на изкуствения интелект в Блечли през ноември миналата година и споразумението за започване на диалог относно рисковете, свързани с изкуствения интелект, между президента на САЩ Джо Байдън и президента на Китай Си Дзинпин са важни първи стъпки. Но е необходимо да се направи още много, казва Греъм Стейси.

Точно както Опенхаймер, преследван от ролята си в бомбардировките на Хирошима и Нагасаки, отправи предизвикателство към Труман по отношение на ядрената стратегия на САЩ, така и ние трябва да оспорим продължаващата привързаност на нашите лидери към ядрените оръжия - оръжия, които могат само да унищожават - и да настояваме за повече дипломация и базирани на устойчивостта решения, категоричен е той.

