Най-лошият сценарий за руското антисателитно оръжие: Безразборен ядрен взрив в Космоса

Н ай-лошият сценарий за детонация на ядрено оръжие в орбита от страна на Русия би бил катастрофален, заяви късно в петък ръководителят на германското военно космическо командване генерал-майор Михаел Траут.

По време на съпътстващо събитие на Мюнхенската конференция по сигурността Траут беше категоричен, че има "повече въпроси, отколкото отговори", когато става въпрос за разкритията от миналата седмица в САЩ, че се предполага, че Русия разработва някаква форма на антисателитно ядрено оръжие.

Макар да звучи като научна фантастика, все още не е ясно дали такова космическо оръжие е наземна ракета или насочен космически кораб с ядрена мощност, способен да унищожава сателити в орбита, съобщава Politico.

Русия разработва симулатор на ядрен взрив

Най-лошият сценарий на безразборен ядрен взрив в Космоса, който излъчва електромагнитен импулс, изпепеляващ сателитите в ниската околоземна орбита, би бил опустошителен за всички, казва Траут.

"Ако някой се осмели да взриви ядрено оръжие във високата атмосфера или дори в Космоса, това малко или много би означавало край на използваемостта на това глобално общо пространство", посочва Траут.

Последиците от атаката биха били превръщането на хиляди мигащи сателити, които сега бръмчат в орбита, в боклук, който се превръща в отломки.

