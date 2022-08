Опасността нараства: Какво се случва с Китай?

П оловината от обширната територия на Китай страда от силна или по-слаба суша заради рекордните температури това лято - водата намалява, включително в Тибет, сочат официални данни, цитирани от Франс прес.

Китай с историческо решение: Извънредно положение заради сушата

От 1961 г. - откакто в страната се събират метерологични данни, в Китай никога не е имало толкова горещо лято с толкова силни и продължителни жеги.

Редица големи градове регистрираха най-горещите дни, откакто съществуват - в югозападните райони до 45 градуса по Целзий. Започнаха да пресъхват много реки, сред които и най-голямата - Яндзъ.

Сушата обхваща половината площ на страната - на места по-силна, другаде по-слаба, показва карта, разпространена вчера от националната метеорологична служба. Засегната е по-специално широка ивица земя, която включва южната част от автономен планински Тибет и се простира до източното крайбрежие, където е концентрирана голяма част от китайската икономика.

