Китай с историческо решение: Извънредно положение заради сушата

Г орещата вълна, обхванала Китай, принуди Пекин да обяви първото за извънредно положение за суша на фона на опасенията от значителен недостиг на вода.

Най-горещото и най-сухото лято от началото на китайските регистри преди 61 години е довело до повяхване на посевите и е оставило резервоарите на половината от нормалното им ниво на вода, съобщи Евронюз.

Миналата седмица фабриките в провинция Съчуан бяха затворени, за да се пести електроенергия за домакинствата, тъй като търсенето на климатици нарасна, а температурите достигнаха 45℃.

Междувременно властите твърдят, че около 1 милион души в селските райони ще се сблъскат с недостиг на вода.

Предстоящите 10 дни са "ключов период на устойчивост на щетите" за оризовата реколта в Южен Китай, заяви министърът на земеделието Танг Ренцзян, цитиран от вестник Global Times.

Video shows a tributary of China’s most important river, the Yangtze, almost completely dried up amid an unprecedented drought across southwestern China.



Weather modification programmes are being launched to try to replenish the basin ⤵️ pic.twitter.com/IxppBLDFQK