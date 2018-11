Нивата на парникови газове в атмосферата, основен двигател на изменението на климата, са достигнали нов рекорден връх, съобщиха от ООН, като предупредиха, че времето за действие е приключило.

"Без бързото намаляване на емисиите на въглероден двуокис и други парникови газове изменението на климата ще има все по-разрушителни и необратими въздействия върху живота на Земята", заяви ръководителят на Световната метеорологична организация Петери Таалас.

"Прозорецът на възможност за действие е почти затворен", заключи той.

Бюлетинът за парникови газове, годишният доклад за атмосферните условия, проследява съдържанието на опасни газове в атмосферата в периода след индустриалната епоха (от 1750 г.), предава АФП.

