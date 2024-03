Оливия Мун призна, че се е подложила на двойна мастектомия след диагнозата рак

О ливия Мун разкри, че се е подложила на двойна мастектомия, след като беше диагностициран рак на гърдата.

Актрисата от "X-Men: Apocalypse" и "The Newsroom" пусна съобщението в Instagram само дни след като присъства на церемонията по връчването на "Оскар"-ите с партньора си, комикът Джон Мълани.

