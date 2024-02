Огромен кратер край Буча, пробва ли Русия ново оръжие

О громен кратер зейна в района на Буча в Киевска област в резултат на руски ракетен удар.

При експлозията са повалени дърветата на десетки метри около кратера, повредени десетки отдалечени къщи, но няма жертви.

Ръководителят на Киевската областна военна администрация Руслан Кравченко съобщи, че при „ракетна атака срещу община Буча, взривната вълна остави без покриви и прозорци къщите в селищата Бабинци и Ворзел. Някои от сградите са с повредени носещи конструкции. Общо са повредени около четири дузини къщи. Вражеската ракета е паднала извън населеното място, така че единствената последица е кратер. Там работят съответните служби”.

Според украински медии Русия вероятно е използвала севернокорейска ракета KN-24.

По данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) KN-24 има обсег до 410 км и полезен товар 400-500 кг.

Ракетата изглежда подобна на произведената в САЩ ATACMS.

От „Форбс” посочват, че цената на подобна ракета може да достигне 1,5 милиона щатски долара.

Analysts conclude a #NorthKorea KN-23 ballistic missile made this huge crater in #Kyiv region.



The explosion came in the forest between #Bucha and #Borodianka. All the trees in a radius of 40 metres were burnt.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/3ZEfLqXjRO