Русия използва усъвършенствана хиперзвукова ракета "Циркон" в Украйна

У крайна твърди, че разполага с доказателства, че Русия е изстреляла усъвършенствана хиперзвукова ракета – такава, която според експерти е почти невъзможно да бъде свалена – за първи път в почти 2-годишната война.

Управляваният от правителството Киевски научноизследователски институт за съдебна експертиза заяви в публикация в Telegram, че откритите отломки след атака на 7 февруари срещу украинската столица сочат използването на хиперзвукова крилата ракета "Циркон" от руската армия.

„Маркировките върху частите и фрагментите, идентификацията на компонентите и частите и характеристиките на съответния тип оръжие“ сочат първото използване на ракета "Циркон" в битка, посочват от институтът, който е част от министерството на правосъдието на Украйна.

Публикацията в Telegram беше придружена от видео, показващо десетки отломки, за които се смята, че са от новата ракета.

Украинските власти съобщиха, че четирима души са били убити и 38 други са ранени в Киев по време на атаките на 7 февруари, но няма жертви, приписани директно на предполагаемата ракета "Циркон". Не се споменава и платформата за изстрелване на ракетата, въпреки че предишни съобщения в руски държавни медии казват, че тя е била разположена на военен кораб.

Експертите казват, че ракетите, ако отговаря на това, което руското правителство казва за тях, е “страхотно оръжие”. Неговата хиперзвукова скорост го прави неуязвим дори за най-добрите западни системи за противоракетна отбрана, като "Пейтриът", според базирания в Съединените щати Алианс за застъпничество за противоракетна отбрана (MDAA). Алиансът казва, че скоростта му е определена на почти 9900 км/ч. Хиперзвукова се определя всяка скорост над 6173 км/ч.

„Ако тази информация е точна, ракетата „Циркон“ ще бъде най-бързата в света, което прави почти невъзможна защитата срещу нея само поради нейната скорост“, посочва алиансът на уебсайта си.

Сайтът също така посочва плазмения облак на ракетата като друга „ценна“ характеристика.

„По време на полет ракетата е напълно покрита от плазмен облак, който поглъща всякакви радиочестотни лъчи и прави ракетата невидима за радарите. Това позволява на ракетата да остане незабелязана по пътя си към целта“, се казва в съобщението.

В допълнение, MDAA казва, че “Циркон” е „маневрираща, противокорабна, хиперзвукова крилата ракета“ с обсег някъде между 500 и 1000 километра.

Когато руската военноморска фрегата "Адмирал Горшков" тръгна на бойна мисия миналия януари, лидерът Владимир Путин се похвали с ракетите "Циркон", които корабът носи, пише CNN.

„Няма аналог в никоя страна по света“, казва Путин, според доклад на държавната медийна агенция ТАСС. „Сигурен съм, че такова мощно оръжие надеждно ще защити Русия от потенциални външни заплахи и ще помогне за гарантирането на националните интереси на нашата страна“, добавя той.

Ако Русия е въвела новото оръжие в конфликта, това може да означава проблеми за украинската противовъздушна отбрана, която вече се напряга да отблъсне въздушните атаки на Москва.

Например при тази атака от 7 февруари, в която се твърди, че е използвана ракета “Циркон”, три балистични ракети “Искандер” и четири крилати ракети Kh-22, изстреляни от руските сили, са избегнали опитите да бъдат свалени, показват данни на военновъздушните сили на Украйна.

Въпреки че противовъздушната отбрана е сваляла ракети “Искандер” в миналото, се смята, че Украйна не е успяла да прихване нито един Kh-22 за почти две години война. През декември говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат каза, че Русия е изстреляла почти 300 Kh-22 досега във войната.

Противовъздушната отбрана на Украйна постигна известен успех по време на атаката на 7 февруари, като свали 26 от 29 крилати ракети тип Х-101, Х-555 и Х-55, трите крилати ракети "Калибър" и 15 от 20 безпилотни самолета "Шахед", изстреляни от Русия. Но те са по-малко напреднали от “Циркон”.

Въпреки това анализаторите предупреждават да не се преувеличава въздействието, което използването на ракетите “Циркон” може да има върху войната като цяло.

Тъй като това е нова – и скъпа – технология, е важно колко ракети е произвела Русия?

Ключово „съображение е способността на Русия да произведе и използва ресурс като “Циркон”, особено след като програмата ще се конкурира за финансови и други ресурси с приоритети като възстановяване на руските сухопътни сили“, посочва Сидхарт Каушал, научен сътрудник в Royal United Services Institute в Лондон.