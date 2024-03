Актуализираха вероятността астероидът „Богът на хаоса“ да удари Земята (ВИДЕО)

В продължение на много години Апофис (известен още като "Богът на хаоса" и с временното си означение 2004 MN4-бел.ред.) е смятан за най-опасния известен астероид. Астрономите изчислиха, че има малък шанс да удари планетата ни през 2029 г. или, ако не успее, през 2036 г. По-прецизните наблюдения на орбитата му през годините показаха, че всъщност той ще се доближи до Земята на цели 40 000 км през 2029 г., но със сигурност ще ни пропусне - стига естествен сблъсък между Апофис и друг преминаващ обект да не промени орбитата му. Сега астрономите са изчислили какъв е този риск.

Тези, които се интересуват от астероидите, трябва да знаят, че 335-метров обект като Апофис няма да ни изпрати по пътя на динозаврите. Той обаче би създал огромни разрушения и поради тази причина учените остават нащрек и любопитни за възможностите. На 13 април 2029 г. (да, петък, 13-ти) Апофис ще се доближи само на 37 399 километра (23 240 мили) от Земята. Малко побутване от друг обект между сега и тогава може да създаде голямо отклонение в бъдеще. В края на краищата, когато мисията DART на НАСА пренасочи астероида Диморфос, тя демонстрира точно това (както и напълно промени формата му).

"Като се има предвид колко близо ще премине Апофис до Земята, съществува възможен риск отклонение от сегашната му траектория да приближи Апофис до сблъсъка с нас", казва в изявление съавторът Бенджамин Хаят, студент в университета Ватерло.

"Хипотетично друг астероид, който се сблъсква с Апофис, може да предизвика такова отклонение, което ни мотивира да проучим този сценарий, колкото и малко вероятен да е той."

Съществува ли Планета 9: Нови разкрития на учените

За да направят изследването, Хаят и водещият автор професор Пол Уигерт от Западния университет изчисляват траекторията на 1,3 милиона известни астероида в Слънчевата система. Те разглеждат как тези космически скали ще се движат през следващите няколко години, за да видят дали някоя от тях може да се приближи твърде близо до Апофис и дали ако това стане, Апофис ще бъде изпратен на по-опасен курс. За щастие, резултатите показват, че вероятността това да се случи е нулева.

NEWS 🚨: Apophis asteroid will "most likely" pass safely by Earth in 2029, new study finds pic.twitter.com/Z1quFdy7mH