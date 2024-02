О громен "потенциално опасен астероид", широк колкото Емпайър Стейт Билдинг, ще премине покрай Земята в петък, съобщи Newsweek.

Този астероид, наречен 2008 OS7, е с диаметър между 210 и 479 метра според данни на Центъра за изследване на обекти, близки до Земята (CNEOS) на НАСА. Айфеловата кула е висока около 299 метра, а Емпайър Стейт Билдинг - 381 метра.

⚠️ AN ASTEROID IS HEADED OUR WAY! But don’t worry! The massive space rock named “2008 OS7” will miss us by about 2.7 million miles. Source: NASA pic.twitter.com/VdtjNkA7t0

Този астероид ще премине покрай Земята на разстояние около 0,01908 астрономически единици, или около 2,8 млн. км. За справка, Луната обикаля на разстояние над 286 хил. км, докато нашата планетарна съседка Венера е на над 61 млн. км в най-близката си точка.

Астероидът 2008 OS7 ще направи най-близкото си прелитане в следобедните часове на 2 февруари и ще премине покрай Земята със скорост от около 18,2 км/ч. За сравнение, скоростта на куршума може да бъде между 965 и 3219 км/ч.

On 2 Feb. 2024, the potentially hazardous asteroid 2008 OS7 will have a close and obviously safe encounter with the Earth. It will come as close as 2.8 million of km, about 7.4 times the average distance of the Moon. We observed it on its way to us pic.twitter.com/yk3fx9uHeT