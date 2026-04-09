ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

В ърховният административен съд отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу Българска народна банка, както и не уважи искането на Управителния съвет на централната банка да бъде оттеглено отправеното запитване до Съд на Европейския съюз по казуса с отстраняването му като подуправител.

Делото е свързано с решение на БНБ от юли 2024 г., с което Гюров беше предсрочно освободен от поста подуправител на централната банка и ръководител на управление „Емисионно“.

От Българската народна банка са поискали производството да бъде прекратено с аргумента, че Гюров вече не заема длъжността. Съдът обаче приема, че правният интерес от делото продължава да съществува. Според магистратите евентуалната отмяна на решението на БНБ би могла да има значение както за защитата на репутацията на Гюров, така и да му даде възможност да предяви иск за обезщетение за претърпени вреди – включително пропуснати доходи и неимуществени щети.

Самият Гюров е заявил пред съда, че не е загубил интерес от делото за предсрочното си освобождаване, въпреки че от 19 февруари 2026 г. вече не заема длъжността подуправител. По думите му евентуалната отмяна на решението би имала значение както за доброто му име, така и за бъдещи претенции за обезщетение.

Съдът отбелязва, че съгласно закона иск за обезщетение за вреди от административен акт може да бъде предявен едва след неговата отмяна, поради което производството следва да продължи.

Върховният административен съд отказва също да оттегли въпросите, отправени към Съда на Европейския съюз. Според българските магистрати е необходимо европейската юрисдикция да даде тълкуване на приложимото право на ЕС по случая, преди да бъде постановено окончателно решение.

Решението на съда е окончателно, като негово копие ще бъде изпратено на Съда на Европейския съюз във връзка с делото, свързано с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров.