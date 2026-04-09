БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

Б ългарският Червен кръст (БЧК) категорично осъжда всички опити да бъде обвинявана, че участва в политическа агитация. Това посочиха от организацията в позиция по повод разпространявани в публичното пространство твърдения и внушения, засягащи дейността на БЧК.

"Разпространяването на неверни твърдения, манипулативни внушения и целенасочени кампании са недопустими", се посочва още в позицията.

Акциите срещу купения вот продължават, десетки задържани и иззети списъци с пари

"В последните седмици се наблюдава тенденция в различни населени места в страната, при която чрез извадени от контекста факти, остарели изображения или откровено неверни твърдения се правят опити да се внуши, че предоставянето на храни от БЧК е обвързано с политически послания или влияние. Подобни действия представляват злоупотреба с доверието на обществото към Българския Червен кръст – най-голямата и утвърдена хуманитарна организации в България", допълват от организацията.

"БЧК работи в строго съответствие с основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец – хуманност, неутралност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Тези принципи са ежедневна практика, която гарантира, че помощта достига до нуждаещите се без каквато и да е форма на политическо влияние или обвързаност. Всяко внушение от типа „хлябът или бюлетината“ е в пълно противоречие с ценностите на БЧК и с принципите на хуманитарната дейност", се допълва в позицията.

БЧК подчертава, че всички дейности по предоставяне на помощи – включително хранителни пакети, осигурени по линия на европейската солидарност – се реализират по ясно разписани правила, при пълна прозрачност и отчетност. Списъците на нуждаещите се съставят и предоставят от Агенцията за социално подпомагане. В процеса на раздаването участват единствено служители и доброволци на организацията, като не се допуска присъствието, обозначаването или намесата на политически субекти.

"Разпространяваните внушения за нарушения от БЧК са недопустима манипулация на общественото мнение. Името на организацията не бива да се използва като инструмент за влияние", посочват от БЧК.

"БЧК застава безусловно в подкрепа на своите служители и доброволци, които работят с отдаденост и отговорност към най-уязвимите хора. Опитите тяхната работа да бъде поставяна под съмнение чрез неистинни твърдения са изключително несправедливи. Организацията ще съдейства на компетентните институции при сигнали и няма да се колебае да предприеме необходимите действия срещу всякакви клеветнически кампании. Призоваваме политическите сили, институциите и обществените говорители към отговорност и въздържане от използването на хуманитарната дейност като средство за политически внушения", пише в позицията.

Вчера служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов коментира в Хасково сигнал за агитация в сграда, в която БЧК раздава хранителни помощи. Подкрепата за топлия обяд, тази по линия на европейската солидарност и личните асистенти по никакъв начин не се предоставя от една или друга партия. "Всеки трябва да е спокоен, че получава тази подкрепа, ако отговаря на условията, а тя не е от политически партии или лидери, или местни авторитети", каза той.