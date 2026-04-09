Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

С офийската градска прокуратура привлече като обвиняеми сирийски гражданин и българин за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение в особено големи размери.

Става дума за К. Т. – сирийски гражданин, и С. Г. – български гражданин, които според разследването в периода от 6 до 7 април 2026 г. са държали наркотични вещества в столичния квартал Студентски град.

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп на обща стойност 406 884 евро. Наркотиците са били разпределени в 51 отделни обекта, като се предполага, че са предназначени за разпространение. Двамата са действали в съучастие и без необходимото разрешително.

С постановление на дежурен прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 7 април 2026 г. и се води от СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Очаква се от прокуратурата да внесат искане в Софийски градски съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Случаят идва на фона на засилени действия на прокуратурата и полицията срещу разпространението на наркотици в София, като районът на Студентски град традиционно е сред рисковите зони заради концентрацията на студенти, нощни заведения и интензивен нощен живот.

През последните месеци органите на реда провеждат серия от акции срещу наркоразпространението, насочени както към уличната търговия, така и към по-големи канали за доставка. Количествата, открити в този случай, се определят като особено големи и попадат сред по-сериозните разкрития за годината.