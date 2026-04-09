„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

С иара Милър може и да не е в състояние на пълна еуфория, но определено „процъфтява“.

Звездата от риалити формата „Лятна къща“ (Summer House) присъства на премиерата на третия сезон на хитовия сериал „Еуфория“ в Лос Анджелис във вторник вечерта. В ролята си на кореспондент на червения килим тя заложи на дръзка черна визия от две части.

Ciara Miller was at the Euphoria premiere tonight looking fabulous: “We’re thriving.” pic.twitter.com/ikG7T1Tgaw — Queens of Bravo (@queensofbravo) April 8, 2026

30-годишната Милър се появи с драпирано бюстие, разкриващо стегнатия ѝ корем, съчетано с пола с ниска талия и предизвикателна цепка, стигаща чак до ханша и закрепена единствено с тънка връзка. Моделът на Victoria's Secret завърши ефектната си визия с къс бретон и ярък розов руж.

Ciara Miller is ‘thriving’ in slit-up-to-there skirt and bustier at ‘Euphoria’ Season 3 premiere https://t.co/G5nTawPpRb pic.twitter.com/M9EjhNukEr — New York Post (@nypost) April 8, 2026

Гримьорката Нгози Естер Едеме сподели кадри зад кулисите на подготовката, определяйки визията на Милър като: „✨ блясък на Черната Барби от 80-те💖“.

Феновете веднага изразиха възхищението си в социалните мрежи: „Когато Естер се присъедини към екипа, това означава само едно – статутът на суперзвезда е близо. Нашето момиче не заслужава нищо по-малко.“

Друг почитател добави: „Естер е направила магия с лицето ѝ!!! Добре, нещата започват да се случват... нашето момиче е на път да превземе сцената като Сиара Съмър!!!“

Самата Милър по съвсем недвусмислен начин намекна, че се чувства по-добре от всякога, въпреки новините, че бившият ѝ приятел Уест Уилсън в момента излиза с нейната някогашна най-добра приятелка Аманда Батула. Пред Entertainment Tonight тя заяви, че „процъфтява“, а по-късно изглежда засегна личната си драма в интервю със Сидни Суини.

Обсъждайки как героинята на Суини – Каси – се озовава с бившето гадже на най-добрата си приятелка Мади (Нейт) в драмата на HBO, Милър попита: „Ако откраднеш бившия на приятелката си...“ „Не е добре“, отвърна кратко Суини.

„Каква мислиш, че е следващата стъпка? Имам чувството, че няма да се стигне до сватба“, предположи родената в Джорджия красавица. „Искам да кажа, надявам се“, отговори Суини. „Трябва да си е струвало“, казаха двете в един глас, докато Милър гледаше право в камерата.

С оглед на все по-честите изяви на Сиара Милър като водеща на червения килим (включително на Оскарите през 2026 г.) и скорошните снимки на „Summer House“, можем да очакваме още по-смели и провокативни визии от нея.