Любопитно

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

Сиара Милър блесна с дръзка визия на премиерата на „Еуфория“, като междувременно индиректно коментира любовната си драма с бившия си приятел и най-добрата си приятелка, заявявайки пред Сидни Суини, че въпреки всичко „процъфтява“

9 април 2026, 13:41
Източник: Getty Images

С иара Милър може и да не е в състояние на пълна еуфория, но определено „процъфтява“.

Звездата от риалити формата „Лятна къща“ (Summer House) присъства на премиерата на третия сезон на хитовия сериал „Еуфория“ в Лос Анджелис във вторник вечерта. В ролята си на кореспондент на червения килим тя заложи на дръзка черна визия от две части.

30-годишната Милър се появи с драпирано бюстие, разкриващо стегнатия ѝ корем, съчетано с пола с ниска талия и предизвикателна цепка, стигаща чак до ханша и закрепена единствено с тънка връзка. Моделът на Victoria's Secret завърши ефектната си визия с къс бретон и ярък розов руж.

Гримьорката Нгози Естер Едеме сподели кадри зад кулисите на подготовката, определяйки визията на Милър като: „✨ блясък на Черната Барби от 80-те💖“.

Феновете веднага изразиха възхищението си в социалните мрежи: „Когато Естер се присъедини към екипа, това означава само едно – статутът на суперзвезда е близо. Нашето момиче не заслужава нищо по-малко.“

Друг почитател добави: „Естер е направила магия с лицето ѝ!!! Добре, нещата започват да се случват... нашето момиче е на път да превземе сцената като Сиара Съмър!!!“

Самата Милър по съвсем недвусмислен начин намекна, че се чувства по-добре от всякога, въпреки новините, че бившият ѝ приятел Уест Уилсън в момента излиза с нейната някогашна най-добра приятелка Аманда Батула. Пред Entertainment Tonight тя заяви, че „процъфтява", а по-късно изглежда засегна личната си драма в интервю със Сидни Суини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсъждайки как героинята на Суини – Каси – се озовава с бившето гадже на най-добрата си приятелка Мади (Нейт) в драмата на HBO, Милър попита: „Ако откраднеш бившия на приятелката си...“ „Не е добре“, отвърна кратко Суини.

„Каква мислиш, че е следващата стъпка? Имам чувството, че няма да се стигне до сватба“, предположи родената в Джорджия красавица. „Искам да кажа, надявам се“, отговори Суини. „Трябва да си е струвало“, казаха двете в един глас, докато Милър гледаше право в камерата.

7 снимки
С оглед на все по-честите изяви на Сиара Милър като водеща на червения килим (включително на Оскарите през 2026 г.) и скорошните снимки на „Summer House“, можем да очакваме още по-смели и провокативни визии от нея.

Източник: pagesix.com    
Сиара Милър Премиера на Еуфория Червен килим Мода Стил
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 26 минути

България Преди 47 минути

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

България Преди 1 час

България Преди 1 час

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg