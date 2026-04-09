Работник е с опасност за живота след падане от скеле в Бургас

Р аботник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец.

Източник: Елена Танева, NOVA

Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние и с опасност за живота.

Инцидентът е станал по обяд в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че мъжът залитнал от скелето, разположено около бл. 12 и паднал от четвъртия етаж, предаде NOVA.

Източник: Елена Танева, NOVA

По случая започва незабавна проверка от Инспекцията по труда.

Предполага се, че младият мъж не е спазил изискванията за безопасност.