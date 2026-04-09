България

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Това съобщават от Столичната община

9 април 2026, 12:22
В ъв връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово, Столичната община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г.

Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч. 

 Метрополитен:

· Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути

· Линия 3 – на интервал от 20 минути

 Автобусни линии:

· № 64 и № 72 – на 50 минути

· № 73 и № 83 – на 65 минути

· № 85 – на 70 минути

 Тролейбусни линии:

· № 2 – на 50 минути

· № 7 – на 45 минути

· № 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

· № 5 – на 30 минути

· № 7 – на 40 минути

· № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)

· № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)

· № 11 и № 18 – на 60 минути

· № 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)

С удълженото работно време на градския транспорт се създава необходимата организация за придвижване на гражданите и гостите на столицата в празничната нощ.

Източник: СО    
Великден София градски транспорт работно време
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 45 минути

България Преди 57 минути

Свят Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Технологии Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

